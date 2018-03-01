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В Голландии создали аналог Face-ID для котов
Голландский разработчик Аркайц Гарро придумал.ю как возможно впускать кота в дом с помощью системы распознавания морды. Инженер-программист надеется о полезности своей разработки для многих людей.

В Голландии создали аналог Face-ID для котов


Судя по информации экспертов, такое приспособление способно облегчить жизнь животных, особенно живущих в холодных климатах, а также их хозяев, которые смогут посредством программы на смартфоне выпускать и впускать любимцев на прогулки. Такая разработка по типу FaceID будет устанавливаться на двери, распознавать движение и определять кота по фотографиям, ранее сохраненным в памяти. Если программное обеспечение подтвердит “личность” кота, хозяин получит push-оповещение на свой смартфон с просьбой открыть дверь.

В Голландии создали аналог Face-ID для котов


Основой устройства стал микрокомпьютер Raspberry Pi с встроенным модулем камеры, и установленным специальным программным обеспечением для определения движения. Дополнительно будет подключение к облачному сервису от Amazon Web Services, анализирующей потоки изображения и видео. Такая система будет осуществляться с помощью приложения Slack и заняла у разработчика всего несколько часов и около 50 долларов инвестиций.

Все это было осуществлено из-за кота по кличке Бобис, которого приютили в семье Гарро, а позже оказалось что он принадлежит соседу, а теперь живет на две семьи. Массовое производство и стоимость еще не запланированы, но в планах многих больших компаний осуществить это в кратчайшие сроки.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 15:33
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