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Ученые: Тревожность способна улучшить память человека
Тревожность в состоянии спровоцировать улучшение у человека способности к запоминанию. Такие выводы сделаны канадскими учеными, представляющими Университет Уотерлу.

Ученые: Тревожность способна улучшить память человека

По словам ученых, улучшение памяти возможно только если человек умеет управлять собственной тревожностью. В противном же случае такое состояние и вовсе может привести к тому, что спутаются даже уже существующие воспоминания. К исследованию эксперты привлекли 80 студентов, заставляя их рассматривать слова на экране и воспроизводить их спустя время, используя поверхностное или глубокое запоминание.

В итоге оказалось, что те, кто контролируют чувство тревоги, могли лучше концентрироваться на деталях. Негативное же мышление, напротив, меняет восприятие, когда человек даже приятные события связывает с предшествовавшими до или после негативными воспоминаниями.

Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, ученые выяснили, что нарушение слуха может выступать провокатором ухудшения памяти.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:40
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