Ученые: Тревожность способна улучшить память человека
Тревожность в состоянии спровоцировать улучшение у человека способности к запоминанию. Такие выводы сделаны канадскими учеными, представляющими Университет Уотерлу.
По словам ученых, улучшение памяти возможно только если человек умеет управлять собственной тревожностью. В противном же случае такое состояние и вовсе может привести к тому, что спутаются даже уже существующие воспоминания. К исследованию эксперты привлекли 80 студентов, заставляя их рассматривать слова на экране и воспроизводить их спустя время, используя поверхностное или глубокое запоминание.
В итоге оказалось, что те, кто контролируют чувство тревоги, могли лучше концентрироваться на деталях. Негативное же мышление, напротив, меняет восприятие, когда человек даже приятные события связывает с предшествовавшими до или после негативными воспоминаниями.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, ученые выяснили, что нарушение слуха может выступать провокатором ухудшения памяти.
По словам ученых, улучшение памяти возможно только если человек умеет управлять собственной тревожностью. В противном же случае такое состояние и вовсе может привести к тому, что спутаются даже уже существующие воспоминания. К исследованию эксперты привлекли 80 студентов, заставляя их рассматривать слова на экране и воспроизводить их спустя время, используя поверхностное или глубокое запоминание.
В итоге оказалось, что те, кто контролируют чувство тревоги, могли лучше концентрироваться на деталях. Негативное же мышление, напротив, меняет восприятие, когда человек даже приятные события связывает с предшествовавшими до или после негативными воспоминаниями.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, ученые выяснили, что нарушение слуха может выступать провокатором ухудшения памяти.
Автор: Марина Вебер