В Сети опубликован первый снимок безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2S
Китайские инсайдеры в Сети опубликовали первый снимок безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2S. Официальная презентация устройства запланирована на 27 марта текущего года.
Судя по фотографии, гаджет получит дактилоскопический сканер под экраном. По некоторым данным, фронтальная камера будет располагаться в правом верхнем углу передней панели.
До этого стало известно, что смартфон оснащен процессором Snapdragon 845, дисплей имеет соотношение сторон 18:9 при разрешении 2160х1080 пикселей. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3400 мАч. Оперативная система, установленная в гаджете, - Android 8.0 Oreo.
Снимок доступен по ссылке.
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi6 Mi вошел в список самых производительных смартфонов на базе ОС Android по версии AnTuTu. Возглавил рейтинг Huawei Mate 10 Pro.
Судя по фотографии, гаджет получит дактилоскопический сканер под экраном. По некоторым данным, фронтальная камера будет располагаться в правом верхнем углу передней панели.
До этого стало известно, что смартфон оснащен процессором Snapdragon 845, дисплей имеет соотношение сторон 18:9 при разрешении 2160х1080 пикселей. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3400 мАч. Оперативная система, установленная в гаджете, - Android 8.0 Oreo.
Снимок доступен по ссылке.
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi6 Mi вошел в список самых производительных смартфонов на базе ОС Android по версии AnTuTu. Возглавил рейтинг Huawei Mate 10 Pro.
Автор: Сергей Сидорин