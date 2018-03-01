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Эксперты выявили новый подслушивающий вирус для Android
Экспертам удалось выявить новый вредоносный вирус для Android, который в состоянии подслушивать владельца устройства, отправляя полученные записи хакерам. Методы нейтрализации опасного ПО пока не найдены, о чем рассказали представители компании Wandera.

Эксперты выявили новый подслушивающий вирус для Android

Вирус получил название RedDrop, занимаясь сбором личных данных пользователя устройства, попутно самовольно устанавливая дополнительное ПО, угрожающее Android. Сперва скрытый “шпион” записывает посредством диктофона все происходящее, а затем грузит материалы на различные файлообменники. Иногда вирус также подписывает жертву на платные сервисы без ее ведома, скрывая любые следы своей активности сразу же после нанесения вреда.

Выявить RedDrop удалось в составе более чем 50 разных международных приложений, в том числе в графических редакторах и даже калькуляторах. Из-за сложности дистрибутивной сети специалистам пока не удалось найти эффективного способа избавления от вредоносного ПО, угрожающего миллионам пользователей Android-устройств по всему миру.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:55
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