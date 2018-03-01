Эксперты выявили новый подслушивающий вирус для Android
Экспертам удалось выявить новый вредоносный вирус для Android, который в состоянии подслушивать владельца устройства, отправляя полученные записи хакерам. Методы нейтрализации опасного ПО пока не найдены, о чем рассказали представители компании Wandera.
Вирус получил название RedDrop, занимаясь сбором личных данных пользователя устройства, попутно самовольно устанавливая дополнительное ПО, угрожающее Android. Сперва скрытый “шпион” записывает посредством диктофона все происходящее, а затем грузит материалы на различные файлообменники. Иногда вирус также подписывает жертву на платные сервисы без ее ведома, скрывая любые следы своей активности сразу же после нанесения вреда.
Выявить RedDrop удалось в составе более чем 50 разных международных приложений, в том числе в графических редакторах и даже калькуляторах. Из-за сложности дистрибутивной сети специалистам пока не удалось найти эффективного способа избавления от вредоносного ПО, угрожающего миллионам пользователей Android-устройств по всему миру.
Вирус получил название RedDrop, занимаясь сбором личных данных пользователя устройства, попутно самовольно устанавливая дополнительное ПО, угрожающее Android. Сперва скрытый “шпион” записывает посредством диктофона все происходящее, а затем грузит материалы на различные файлообменники. Иногда вирус также подписывает жертву на платные сервисы без ее ведома, скрывая любые следы своей активности сразу же после нанесения вреда.
Выявить RedDrop удалось в составе более чем 50 разных международных приложений, в том числе в графических редакторах и даже калькуляторах. Из-за сложности дистрибутивной сети специалистам пока не удалось найти эффективного способа избавления от вредоносного ПО, угрожающего миллионам пользователей Android-устройств по всему миру.
Автор: Марина Вебер