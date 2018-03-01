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Картина Пабло Пикассо продана на аукционе за 70 миллионов долларов
На лондонском аукционе Sotbey’s продали картину Пабло Пикассо “Женщина в берете и клетчатом платье” за 70 миллионов долларов. Работы известного художника всегда дорого ценились и являются одними из самых популярных в мире.

Картина Пабло Пикассо продана на аукционе за 70 миллионов долларов


Исходя из информации многих авторитетных экспертов, картина была создана в 1937 году. Изображенная на ней натурщица была любимой женщиной и музой испанского мастера, родившей ему второго ребенка – дочь Майю в 1935 году. Представленную на картине Марию-Терезу Вальтер специалисты считают яркой, нежной и чувственной.

Перед аукционом картину показывали для общего обозрения и потенциальных покупателей в Тайбэе, Гонконге и Нью-Йорке. С 22 февраля творение искусства перевезли в Лондон, где хранили до недавно проведенных торгов. Изначально картина оценивалась в 50 миллионов долларов, но превысила ожидаемую стоимость на целых 20 миллионов. Также на аукционе продали с молотка две другие картины Пабло Пикассо – “Мушкетер и сидящая обнаженная” 1967 года за 19,8 миллионов долларов и “Фигура” 1930 года за 11,6 миллионов долларов.

Картина Пабло Пикассо продана на аукционе за 70 миллионов долларов


Как известно, произведение “Алжирские женщины” 1955 года, занимает второе место в общем рейтинге самых дорогих картин мира, стоимостью около 180 миллионов долларов.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 16:05
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