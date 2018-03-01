В МЧС Оренбуржья предупреждают об аномальных морозах в ночь на 2 марта
В ночь на пятницу, 2 марта, на территории Оренбуржья будут фиксироваться аномальные морозы. Такие сведения предоставляются на официальном онлайн-портале МЧС по Оренбургской области, передает iReactor.
Согласно прогнозам синоптиков, в ночь с 1 на 2 марта температура воздуха в Оренбуржье может опуститься до отметки в -36 градусов. В связи с этим в МЧС призывают при выходе на улицу одеваться многослойно, а также не оставлять какие-либо части своего тела открытыми. Наиболее важно, подчеркивают в экстренных службах, на указанный период держать ноги в тепле, без необходимости лучше избегать пребывания на морозе.
Помимо указанных угроз, на время аномальных морозов возрастает риск возникновения разного рода чрезвычайных ситуаций в процессе использования газовых, а также электрических обогревательных приборов. К примеру, не так давно в Оренбуржье полугодовалый малыш обжегся в результате падения на обогреватель. Не уточняется, на какой период времени на территории Оренбургской области задержатся такие холода.
Согласно прогнозам синоптиков, в ночь с 1 на 2 марта температура воздуха в Оренбуржье может опуститься до отметки в -36 градусов. В связи с этим в МЧС призывают при выходе на улицу одеваться многослойно, а также не оставлять какие-либо части своего тела открытыми. Наиболее важно, подчеркивают в экстренных службах, на указанный период держать ноги в тепле, без необходимости лучше избегать пребывания на морозе.
Помимо указанных угроз, на время аномальных морозов возрастает риск возникновения разного рода чрезвычайных ситуаций в процессе использования газовых, а также электрических обогревательных приборов. К примеру, не так давно в Оренбуржье полугодовалый малыш обжегся в результате падения на обогреватель. Не уточняется, на какой период времени на территории Оренбургской области задержатся такие холода.
Автор: Марина Вебер