Женщину в желтом платье разыскивает интернет-маньяк в Волгограде
Жительница Волгограда в желтом платье пострадала от действий интернет-маньяка. По информации местных СМИ, это произошло в четверг, 1 марта.
Фотография женщины была опубликована в группе секс-знакомств. На снимке она запечатлена в желтом платье и позирует в кресле за столом. Журналисты отмечают, что подобное фото имеется у 90% офисных сотрудников. Однако подпись к публикации оказалась весьма странной.
Подписчики сообщества заметили, что пользователь уже не раз публикует фото этой женщины. Они усомнились, что мужчина является психически здоровым, и называли его интернет-маньяком, который преследует представительниц прекрасного пола.
Фотография женщины была опубликована в группе секс-знакомств. На снимке она запечатлена в желтом платье и позирует в кресле за столом. Журналисты отмечают, что подобное фото имеется у 90% офисных сотрудников. Однако подпись к публикации оказалась весьма странной.
Подписчики сообщества заметили, что пользователь уже не раз публикует фото этой женщины. Они усомнились, что мужчина является психически здоровым, и называли его интернет-маньяком, который преследует представительниц прекрасного пола.
Автор: Валерия Орлова