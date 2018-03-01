В Липецкой области инспектора ДПС сбила патрульная машина
Пресс-представитель У МВД РФ по Липецкой области назвал официальную версию ДТП, в котором погиб 35-летний инспектор ДПС. Офицер был сбит наехавшим на него патрульным автомобилем.
Было отмечено, что в ночное время, предположительно в 1:00 (по местному времени), на 15-м километре шоссе Липецк – Грязи два автомобиля ДПС с включёнными проблесковыми маячками двигались с разных направлений. Это было вызвано срочной необходимостью преследования и остановки Hyundai Accent. Водитель транспортного средства проигнорировал ранее законные требования полиции и продолжал двигаться. Инспектор ДПС регионального У МВД покинул патрульную машину, стоящую на обочине против встречного движения в отношении к преследуемому автомобилю. Используя световой жезл и свисток, сотрудник полиции предпринял необходимые меры по задержанию нарушителя ПДД.
Вследствие трагического исхода правоохранительные органы устанавливают в настоящее время все обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка.
Было отмечено, что в ночное время, предположительно в 1:00 (по местному времени), на 15-м километре шоссе Липецк – Грязи два автомобиля ДПС с включёнными проблесковыми маячками двигались с разных направлений. Это было вызвано срочной необходимостью преследования и остановки Hyundai Accent. Водитель транспортного средства проигнорировал ранее законные требования полиции и продолжал двигаться. Инспектор ДПС регионального У МВД покинул патрульную машину, стоящую на обочине против встречного движения в отношении к преследуемому автомобилю. Используя световой жезл и свисток, сотрудник полиции предпринял необходимые меры по задержанию нарушителя ПДД.
Вследствие трагического исхода правоохранительные органы устанавливают в настоящее время все обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка.
Автор: Семен Зайцев