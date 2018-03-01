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На продажу выставили самый странный Ferrari
Аукционный дом Sotheby’s решил выставить на торги уникальный суперкар Ferrari 328 GTS Conciso. Этот концепт был собран представителями немецкой студии дизайна Bernd Michalak Design Studio. Стартовая стоимость машины, существующей всего в одном экземпляре, пока не сообщается.

На продажу выставили самый странный Ferrari


По имеющимся данным, спорткар собран на шасси 328 GTS образца 1989 года. У машины имеется эксклюзивный кузов «баркетта», получивший широкие передние крылья из неокрашенного пластика и интегрированные фары. Концепт не наделили крышей и дверями. В салоне же предусмотрены отсеки для хранения двух шлемов.

Под капотом 328 GTS Conciso находится 3,2-литровый движок, способный выдавать 274 лошадиных сил при 304 Нм крутящего момента. Агрегат осуществляет работу вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. За счет кузова, который легче стандартного почти на треть, первую «сотню» суперкар может набрать за 5 секунд. Что касается максимальной скорости, то она составила 278 километров в час.

Впервые 328 GTS Conciso дебютировал в 1993 году в рамках автосалона во Франкфурте. Спустя год автомобиль показали в Женеве. Позже эксклюзивная модель заняла второе место в престижном конкурсе Eurosign Design Awards.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:20
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