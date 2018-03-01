Путин рассказал об успешных испытаниях гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса “Кинжал”
Владимир Путин рассказал об успешных испытаниях в России гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса “Кинжал”. Об этом глава страны поведал членам Федерального собрания.
По словам Путина, вышеуказанный комплекс не имеет аналогов во всем мире. Испытания “Кинжала” прошли успешно, и еще с начала декабря прошлого года он несет опытно-боевое дежурство на аэродромах ЮВО. Благодаря своим уникальным летно-техническим особенностям разработанный в РФ самолет-носитель в состоянии произвести доставку ракеты в точку сброса за несколько минут. Кроме того, высокими характеристиками отличается и ракета, способная преодолеть даже самые перспективные системы обороны.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Владимир Путин рассказал, какая наиболее серьезная угроза для России существует в настоящее время. Глава государства убежден, что для ее решения следует объединить силы, привлекая правительство, общественные организации и, кроме того, ключевые министерства страны.
По словам Путина, вышеуказанный комплекс не имеет аналогов во всем мире. Испытания “Кинжала” прошли успешно, и еще с начала декабря прошлого года он несет опытно-боевое дежурство на аэродромах ЮВО. Благодаря своим уникальным летно-техническим особенностям разработанный в РФ самолет-носитель в состоянии произвести доставку ракеты в точку сброса за несколько минут. Кроме того, высокими характеристиками отличается и ракета, способная преодолеть даже самые перспективные системы обороны.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Владимир Путин рассказал, какая наиболее серьезная угроза для России существует в настоящее время. Глава государства убежден, что для ее решения следует объединить силы, привлекая правительство, общественные организации и, кроме того, ключевые министерства страны.
Автор: Марина Вебер