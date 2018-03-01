Nokia выпустила умную куртку
Сотрудники финской компании Nokia создали умную куртку, которая получила название CHASE Lifetech FR. Одежда от известного производителя техники способна следить за жизненными показателями ее владельца. Кроме этого, она даже может спасти жизнь.
Прототип куртки разработали специалисты трёх компаний. Речь идет непосредственно о Nokia, чешской IT-фирме GINA и южнокорейском модном бренде Kolon. Куртка получила сразу несколько датчиков, которые следят за пульсом, давлением, насыщенностью крови кислородом, температурой и прочими показателями.
Умная одежда постоянно осуществляет контроль за здоровьем своего владельца. Если возникает форс-мажорная ситуация, то куртка отправит на пульт тревожный сигнал. В первую очередь, такую одежду должны носить представители профессий, работа которых связана с риском для жизни – спасатели, полицейские, пожарные и другие.
CHASE Lifetech FR получила ярко-салатовую расцветку, заряжать куртку можно посредством USB. По желанию ее можно настроить, разместив дополнительные датчики в разных частях тела.
На данный момент о стоимости куртки ничего не сообщается. Пока существует только ее прототип, но в течение 1-1,5 года компания Nokia намерена произвести и потребительскую версию.
Прототип куртки разработали специалисты трёх компаний. Речь идет непосредственно о Nokia, чешской IT-фирме GINA и южнокорейском модном бренде Kolon. Куртка получила сразу несколько датчиков, которые следят за пульсом, давлением, насыщенностью крови кислородом, температурой и прочими показателями.
Умная одежда постоянно осуществляет контроль за здоровьем своего владельца. Если возникает форс-мажорная ситуация, то куртка отправит на пульт тревожный сигнал. В первую очередь, такую одежду должны носить представители профессий, работа которых связана с риском для жизни – спасатели, полицейские, пожарные и другие.
CHASE Lifetech FR получила ярко-салатовую расцветку, заряжать куртку можно посредством USB. По желанию ее можно настроить, разместив дополнительные датчики в разных частях тела.
На данный момент о стоимости куртки ничего не сообщается. Пока существует только ее прототип, но в течение 1-1,5 года компания Nokia намерена произвести и потребительскую версию.
Автор: Валерия Орлова