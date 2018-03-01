Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018
exclusive / Технологии

Nokia выпустила умную куртку
Сотрудники финской компании Nokia создали умную куртку, которая получила название CHASE Lifetech FR. Одежда от известного производителя техники способна следить за жизненными показателями ее владельца. Кроме этого, она даже может спасти жизнь.

Nokia выпустила умную куртку


Прототип куртки разработали специалисты трёх компаний. Речь идет непосредственно о Nokia, чешской IT-фирме GINA и южнокорейском модном бренде Kolon. Куртка получила сразу несколько датчиков, которые следят за пульсом, давлением, насыщенностью крови кислородом, температурой и прочими показателями.

Умная одежда постоянно осуществляет контроль за здоровьем своего владельца. Если возникает форс-мажорная ситуация, то куртка отправит на пульт тревожный сигнал. В первую очередь, такую одежду должны носить представители профессий, работа которых связана с риском для жизни – спасатели, полицейские, пожарные и другие.

CHASE Lifetech FR получила ярко-салатовую расцветку, заряжать куртку можно посредством USB. По желанию ее можно настроить, разместив дополнительные датчики в разных частях тела.

На данный момент о стоимости куртки ничего не сообщается. Пока существует только ее прототип, но в течение 1-1,5 года компания Nokia намерена произвести и потребительскую версию.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:52
Читайте также
Призер ОИ-2018 Елистратов прокомментировал конфуз
Глеб Данилов запустил проект о Путине «Каким его
Анастасия Брызгалова отказалась менять партнера
Шойгу рассказал о результатах испытаний Су-57 в
Лукашенко пригрозил ответить России на запрет
В Волгограде завершили строительство стадиона к
В МЧС Оренбуржья предупреждают об аномальных
Минтруд РФ опровергает планы по возрождению
В сети Instagram появился новый аккаунт патриарха
В России отмечена стагнация спроса на новостройки
«Газпром» с 1 марта прекращает поставки
В США в церкви благословили винтовки
Добавление комментария
Последние новости
01.03, 20:21 Появилось первое «живое» фото Xiaomi Mi MIX 2S со
01.03, 20:11 Геологи нашли место, где произойдет очередной переворот
01.03, 20:00 Twitter обзавелся функцией закладок
01.03, 19:50 Наоми Кэмпбелл признала свой роман с молодым репером
01.03, 19:46 Призер ОИ-2018 Елистратов прокомментировал конфуз с
01.03, 19:39 Volkswagen анонсировал старт предзаказов на кроссовер
01.03, 19:32 Министр культуры Франции заявил, что "Джоконда" может
01.03, 19:24 В Москве фитнес-тренера отправят под суд за продажу
01.03, 19:19 Ольга Бузова признана "главным хайпожором" среди
01.03, 19:10 Глеб Данилов запустил проект о Путине «Каким его видишь
01.03, 19:03 Любители порно с мировыми знаменитостями испугались
01.03, 18:55 Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской
01.03, 18:45 Физики нашли возле Фукусимы радиоактивные наночастицы
01.03, 18:37 Анастасия Брызгалова отказалась менять партнера по
01.03, 18:30 Во второй половине февраля изменилась стоимость более 10
01.03, 18:23 Анна Седокова показала поклонникам подросшего сына
01.03, 18:16 В России начинаются продажи кроссовера Jaguar E-Pace
01.03, 18:10 В США семиклассника арестовали за фото винтовки из Lego
01.03, 18:03 МВД РФ назвало количество угнанных авто в 2017 году
01.03, 17:58 Россияне смогут бесплатно провериться на рак