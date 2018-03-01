Появились результаты первых тестов Samsung Galaxy Note 9
В Сети появились первые результаты тестов смартфона Samsung Galaxy Note 9. Что касается испытания производительности браузера, запущенного на будущей флагманской модели, девайс показал довольно высокий результат, набрав 522 балла из 555 возможных.
По информации портала GalaxyClub, корейское устройство обзаведется экраном Infinity Display, соотношение сторон которого составит 18,5:9. Работа станет осуществляться посредством ОС Android 8.1.
Эксперты прогнозируют, что Samsung Galaxy Note 9 выйдет будущей осенью. Его аппаратной основой выступит чипсет Snapdragon 845 или Exynos 9810. Выбор будет зависеть от региона, в котором станет продаваться смартфон. Также он должен обзавестись инновационной камерой с переменной диафрагмой и новым режимом слоу-мо.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Samsung Galaxy Note 8 в России стал дешевле на 25 тысяч рублей. Однако с учетом скидки покупатель не получает официальной гарантии.
По информации портала GalaxyClub, корейское устройство обзаведется экраном Infinity Display, соотношение сторон которого составит 18,5:9. Работа станет осуществляться посредством ОС Android 8.1.
Эксперты прогнозируют, что Samsung Galaxy Note 9 выйдет будущей осенью. Его аппаратной основой выступит чипсет Snapdragon 845 или Exynos 9810. Выбор будет зависеть от региона, в котором станет продаваться смартфон. Также он должен обзавестись инновационной камерой с переменной диафрагмой и новым режимом слоу-мо.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Samsung Galaxy Note 8 в России стал дешевле на 25 тысяч рублей. Однако с учетом скидки покупатель не получает официальной гарантии.
Автор: Валерия Орлова