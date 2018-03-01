Семья с младенцем погибла при пожаре в Иркутской области
В Иркутской области при пожаре погибли четыре человека, включая младенца. Происшествие зафиксировано на территории посёлка Маркова, возгорание дома произошло на рассвете. В тушении пожара были задействованы расчёты регионального гарнизона МЧС.
Сотрудники СУ СКР РФ по региону инициировали уголовное расследование по факту смерти четырёх человек. В частном доме проживали две семьи. Установлено, что в ходе застолья накануне находящиеся в строении люди распивали спиртные напитки. При осмотре места происшествия пожарные обнаружили несколько трупов, предположительно, семьи. Одно из тел принадлежит ребёнку 2017 года рождения.
Трупы направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Особо отмечено, что при пожаре пострадали три человека. По информации очевидцев, возгорание произошло около 7:00 (по местному времени). Задымление и горение кровли наблюдалось на площади 80 квадратных метров, сообщили спасатели. Произошло частичное обрушение потолочных перекрытий.
Сотрудники СУ СКР РФ по региону инициировали уголовное расследование по факту смерти четырёх человек. В частном доме проживали две семьи. Установлено, что в ходе застолья накануне находящиеся в строении люди распивали спиртные напитки. При осмотре места происшествия пожарные обнаружили несколько трупов, предположительно, семьи. Одно из тел принадлежит ребёнку 2017 года рождения.
Трупы направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Особо отмечено, что при пожаре пострадали три человека. По информации очевидцев, возгорание произошло около 7:00 (по местному времени). Задымление и горение кровли наблюдалось на площади 80 квадратных метров, сообщили спасатели. Произошло частичное обрушение потолочных перекрытий.
Автор: Семен Зайцев