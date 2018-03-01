Twitter обзавелся функцией закладок
Популярная соцсеть Twitter обзавелась функцией закладок. Теперь пользователи получат возможность сохранять понравившиеся им материалы без ретвитов или “лайков”.
В соцсети Twitter появилась новая функция под каждым постом, заменившая иконку сообщений. Нажав на стрелочку пользователь сможет либо отправить пост в качестве сообщения, либо сохранить его в закладки. Попавшие в последнюю категорию публикации впоследствии будут доступны непосредственно в профиле человека. Пока сохранять закладки, впрочем, можно лишь в приложениях, но высока вероятность, что вскоре такая возможность появится и в браузерной версии Twitter.
Представители техподдержки Twitter считают, что обновление позволит сохранять понравившиеся записи без реакции на них в виде репоста или “лайка”. При этом тот человек, чей пост оказался в закладках, уведомляться об этом не будет. Примечательно, что о таком обновлении представители компании впервые упоминали еще в 2017 году.
Ранее Twitter начал блокировать аккаунты, где содержится пропагандирующий насилие контент.
В соцсети Twitter появилась новая функция под каждым постом, заменившая иконку сообщений. Нажав на стрелочку пользователь сможет либо отправить пост в качестве сообщения, либо сохранить его в закладки. Попавшие в последнюю категорию публикации впоследствии будут доступны непосредственно в профиле человека. Пока сохранять закладки, впрочем, можно лишь в приложениях, но высока вероятность, что вскоре такая возможность появится и в браузерной версии Twitter.
Представители техподдержки Twitter считают, что обновление позволит сохранять понравившиеся записи без реакции на них в виде репоста или “лайка”. При этом тот человек, чей пост оказался в закладках, уведомляться об этом не будет. Примечательно, что о таком обновлении представители компании впервые упоминали еще в 2017 году.
Ранее Twitter начал блокировать аккаунты, где содержится пропагандирующий насилие контент.
Автор: Марина Вебер