В Волгограде завершили строительство стадиона к ЧМ-2018
В Волгограде завершено строительство стадиона «Волгоград-Арена», на котором будут проходить матчи в рамках ЧМ-2018 по футболу. Сейчас там предстоит провести работы по прокладке асфальтового покрытия, проведению кабельной системы, наружного освещения, системы сплинкерного пожаротушения.
На стадионе проводится монтаж системы безопасности. В частности, специалисты устанавливают ростовые турникеты и временные сооружения.
На стадионе «Волгоград-Арена» через три месяца пройдут четыре футбольных матча. Речь идет о противостояниях команд из Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Польши и Японии, Саудовской Аравии и Египта.
На стадионе проводится монтаж системы безопасности. В частности, специалисты устанавливают ростовые турникеты и временные сооружения.
На стадионе «Волгоград-Арена» через три месяца пройдут четыре футбольных матча. Речь идет о противостояниях команд из Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Польши и Японии, Саудовской Аравии и Египта.
Автор: Валерия Орлова