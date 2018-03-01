Перед мартовской презентацией Apple в России дешевеют MacBook
Перед предстоящей мартовской презентацией Apple в России снижаются в стоимости MacBook. Связано это со слухами о том, что “яблочный” бренд покажет публике обновленную версию ноутбука.
В связи с готовящейся презентацией Apple приобрести MacBook россияне имеют возможность по более низкой стоимости, чем обычно. К примеру, цена за ноутбук с размером экрана в 12 дюймов опустилась ниже отметки в 77 тысяч рублей, притом речь идет о версии с 512 ГБ встроенной памяти. Сократилась и стоимость мощных MacBook Pro на 15 дюймов с наличием Touch Bar. Модификация с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти обойдется в 118 тысяч рублей, но за 512 ГБ придется немного доплатить, отдав около 133 тысяч. Также эксперты рекомендуют покупать устройства с некоторыми дополнительными аксессуарами, что позволит сэкономить.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, эксперты рассказали, что iPhone X по-прежнему отличается лучшей камерой среди всех смартфонов, предложенных широким массам на рынке.
В связи с готовящейся презентацией Apple приобрести MacBook россияне имеют возможность по более низкой стоимости, чем обычно. К примеру, цена за ноутбук с размером экрана в 12 дюймов опустилась ниже отметки в 77 тысяч рублей, притом речь идет о версии с 512 ГБ встроенной памяти. Сократилась и стоимость мощных MacBook Pro на 15 дюймов с наличием Touch Bar. Модификация с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти обойдется в 118 тысяч рублей, но за 512 ГБ придется немного доплатить, отдав около 133 тысяч. Также эксперты рекомендуют покупать устройства с некоторыми дополнительными аксессуарами, что позволит сэкономить.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, эксперты рассказали, что iPhone X по-прежнему отличается лучшей камерой среди всех смартфонов, предложенных широким массам на рынке.
Автор: Марина Вебер