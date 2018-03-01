Лукашенко пригрозил ответить России на запрет молока
Беларусь не намерена терпеть запрет России на ввоз местного молока и собирается ответить на этот шаг. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, президент страны, в ходе сегодняшней встречи с вице-премьером Михаилом Русым.
«Спецслужбы меня информируют, что завезли молоко из Новой Зеландии или откуда-то – появились излишки, поэтому они начинают нас придерживать, пока реализуют продукт по высоким ценам. Им не нравится дешевое молоко», - заявил Лукашенко.
Глава государства добавил, что Беларусь и дальше станет поставлять молоко в РФ по низким ценам. «Молоко будет отдавать по той цене, которую считаем нужной, а они пусть увеличивают цену россиянам, если там уже такие люди. Питерцы и москвичи объелись новозеландским молоком. Меня интересует, как решается данный вопрос», - сказал президент.
О запрете молочной продукции из Беларуси стало известно 26 февраля. Впоследствии дата введения моратория была перенесена на 6 марта. В качестве причины Россельхознадзор назвал небезопасность поставляемой продукции.
«Спецслужбы меня информируют, что завезли молоко из Новой Зеландии или откуда-то – появились излишки, поэтому они начинают нас придерживать, пока реализуют продукт по высоким ценам. Им не нравится дешевое молоко», - заявил Лукашенко.
Глава государства добавил, что Беларусь и дальше станет поставлять молоко в РФ по низким ценам. «Молоко будет отдавать по той цене, которую считаем нужной, а они пусть увеличивают цену россиянам, если там уже такие люди. Питерцы и москвичи объелись новозеландским молоком. Меня интересует, как решается данный вопрос», - сказал президент.
О запрете молочной продукции из Беларуси стало известно 26 февраля. Впоследствии дата введения моратория была перенесена на 6 марта. В качестве причины Россельхознадзор назвал небезопасность поставляемой продукции.
Автор: Валерия Орлова