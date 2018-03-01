Жители Африки жалуются на малые размеры китайских презервативов
В Африке растет число жалоб на небольшие размеры презервативов, импортируемых из Китая. Производители данной продукции намерены исправить ситуацию, изменив параметры изделий, об этом информирует South China Morning Post.
Дэвид Париренятва (David Parirenyatwa), министр здравоохранения Зимбабве, заявил в массмедиа, что в стране проходит кампания по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Это вызвано беспрецедентно высоким количеством лиц, инфицированных крайне опасным заболеваниям. Из Китая ранее завезли крупную партию презервативов, но многие мужчины начали жаловаться, что изделия слишком малы. Зимбабве не имеет собственных производственных площадей, контрацептивы в стране не производятся. Данное государство входит в ТОП-5 крупнейших импортёров презервативов. Жао Чуань (Zhao Chuan), глава компании, поставившей партию товара, ответил на претензии. Бизнесмен пообещал начать производство изделий большего размера, но для этого необходимо провести исследование, собрав информацию о потенциальных клиентах из Зимбабве.
Чуань подчеркнул, что в Поднебесной мужчины отдают предпочтение тонким презервативам, не выражая беспокойство относительно их размеров. В Китае находится около 300 фабрик по изготовлению данных изделий, ежегодно выпускается около 3 млрд единиц этого вида контрацепции.
Дэвид Париренятва (David Parirenyatwa), министр здравоохранения Зимбабве, заявил в массмедиа, что в стране проходит кампания по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Это вызвано беспрецедентно высоким количеством лиц, инфицированных крайне опасным заболеваниям. Из Китая ранее завезли крупную партию презервативов, но многие мужчины начали жаловаться, что изделия слишком малы. Зимбабве не имеет собственных производственных площадей, контрацептивы в стране не производятся. Данное государство входит в ТОП-5 крупнейших импортёров презервативов. Жао Чуань (Zhao Chuan), глава компании, поставившей партию товара, ответил на претензии. Бизнесмен пообещал начать производство изделий большего размера, но для этого необходимо провести исследование, собрав информацию о потенциальных клиентах из Зимбабве.
Чуань подчеркнул, что в Поднебесной мужчины отдают предпочтение тонким презервативам, не выражая беспокойство относительно их размеров. В Китае находится около 300 фабрик по изготовлению данных изделий, ежегодно выпускается около 3 млрд единиц этого вида контрацепции.
Автор: Семен Зайцев