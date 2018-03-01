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Геологи нашли место, где произойдет очередной переворот полюсов
Американские геологи из университета Рочестера (University of Rochester) в ходе исследования нашли место, где произойдет очередной переворот полюсов. Данная точка расположена в Южной Африке.

Геологи нашли место, где произойдет очередной переворот полюсов


Во время исследования ученые проанализировали колебания силы магнитного поля Земли. Они определили, что на определенной территории в Южной Африке несколько раз необычным образом вело магнитное поле. Именно в ней происходят наиболее длительные колебания. По словам Джона Тардуно, на данный момент геологи не знают, приведет ли это к полному перевороту полюсов.

До этого ученые находили необычное место в ЮАР на берегу реки Лимпопо. В этом месте сила поля значительно снижалась в Средние века. Это указывает на то, что перевороты полюсов происходят не случайно, а в особенных точках, в которых имеются аномальные свойства.

Исходя из этого ученые пришли к выводу, что перемена полюсов может произойти и в будущем. Наблюдения за силой магнитного поля поможет ученым подготовиться к возможным последствиям.

Ранее сообщалось, что ученые нашли новый вид волн, который вызывает звон магнитного поля Земли.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 20:11
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