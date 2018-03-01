Геологи нашли место, где произойдет очередной переворот полюсов
Американские геологи из университета Рочестера (University of Rochester) в ходе исследования нашли место, где произойдет очередной переворот полюсов. Данная точка расположена в Южной Африке.
Во время исследования ученые проанализировали колебания силы магнитного поля Земли. Они определили, что на определенной территории в Южной Африке несколько раз необычным образом вело магнитное поле. Именно в ней происходят наиболее длительные колебания. По словам Джона Тардуно, на данный момент геологи не знают, приведет ли это к полному перевороту полюсов.
До этого ученые находили необычное место в ЮАР на берегу реки Лимпопо. В этом месте сила поля значительно снижалась в Средние века. Это указывает на то, что перевороты полюсов происходят не случайно, а в особенных точках, в которых имеются аномальные свойства.
Исходя из этого ученые пришли к выводу, что перемена полюсов может произойти и в будущем. Наблюдения за силой магнитного поля поможет ученым подготовиться к возможным последствиям.
Ранее сообщалось, что ученые нашли новый вид волн, который вызывает звон магнитного поля Земли.
Во время исследования ученые проанализировали колебания силы магнитного поля Земли. Они определили, что на определенной территории в Южной Африке несколько раз необычным образом вело магнитное поле. Именно в ней происходят наиболее длительные колебания. По словам Джона Тардуно, на данный момент геологи не знают, приведет ли это к полному перевороту полюсов.
До этого ученые находили необычное место в ЮАР на берегу реки Лимпопо. В этом месте сила поля значительно снижалась в Средние века. Это указывает на то, что перевороты полюсов происходят не случайно, а в особенных точках, в которых имеются аномальные свойства.
Исходя из этого ученые пришли к выводу, что перемена полюсов может произойти и в будущем. Наблюдения за силой магнитного поля поможет ученым подготовиться к возможным последствиям.
Ранее сообщалось, что ученые нашли новый вид волн, который вызывает звон магнитного поля Земли.
Автор: Сергей Сидорин