Специалисты назвали скопированные функции iPhone у конкурентов
Специалисты проанализировали функции конкурентов iPhone за многие годы производства этого смартфона. Были названы различные инновации, которые были скопированы компанией Apple.
Многие привыкли к революционным нововведениям этой фирмы, но, оказывается, первый онлайн-магазин для мобильных устройств появился у финской Nokia, а App Store начал работать позже. Возможность скопировать и вставить информацию впервые появилась на iOS третьей версии, тогда как обладатели устройств от конкурентов тогда привыкли к этому давно. Кнопка «Домой» впервые исчезла из функционала у производителей Android-смартфонов, и только потом у яблочных гаджетов. Также первым OLED-экраном мог похвастаться Nokia N85 еще в 2008 году.
Многие привыкли к революционным нововведениям этой фирмы, но, оказывается, первый онлайн-магазин для мобильных устройств появился у финской Nokia, а App Store начал работать позже. Возможность скопировать и вставить информацию впервые появилась на iOS третьей версии, тогда как обладатели устройств от конкурентов тогда привыкли к этому давно. Кнопка «Домой» впервые исчезла из функционала у производителей Android-смартфонов, и только потом у яблочных гаджетов. Также первым OLED-экраном мог похвастаться Nokia N85 еще в 2008 году.
Автор: Северов Андрей