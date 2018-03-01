На российском рынке начались продажи нового фастбека KIA Stinger
Дилеры компании KIA в России объявили о старте продаж нового фастбека Stinger. Новинку можно будет приобрести в шести комплектациях по цене от 1 миллиона 899 тысяч 900 рублей.
На рынке РФ KIA Stinger доступен с двумя бензиновыми силовыми агрегатами. Речь идет о четырёхцилиндровом 2.0 T-GDI с турбонаддувом и шестицилиндровом 3.3 V6 T-GDI с двойным турбонаддувом. Первый движок способен генерировать 247 лошадиных сил, а второй – 370 лошадиных сил. Оба агрегата осуществляют работу в паре с 8-ступенчатым автоматом.
Базовая версия KIA Stinger доступна на российском рынке с деформированным движком на 198 лошадиных сил. Эта комплектация получила сидения, выполненные из экокожи, обивку потолка из ткани, черную глянцевую центральную консоль. Производитель наделил фастбек круиз-контролем, современной мультимедийной системой, датчиками парковки и камерой заднего обзора, системой курсовой устойчивости, ассистентом старта на подъёме, опцией доступа в салон без ключа и запуском двигателя с кнопки. Кроме этого, присутствует трёхзонный климат-контроль.
KIA Stinger с силовым агрегатом на 2 литра полным приводом доступен в следующих вариациях: Luxe, Prestige, GT Line. Сообщается, что этот автомобиль разработан специально российских потребителей. На европейском рынке соответствюущая ерсия транспортного средства не представлена
На рынке РФ KIA Stinger доступен с двумя бензиновыми силовыми агрегатами. Речь идет о четырёхцилиндровом 2.0 T-GDI с турбонаддувом и шестицилиндровом 3.3 V6 T-GDI с двойным турбонаддувом. Первый движок способен генерировать 247 лошадиных сил, а второй – 370 лошадиных сил. Оба агрегата осуществляют работу в паре с 8-ступенчатым автоматом.
Базовая версия KIA Stinger доступна на российском рынке с деформированным движком на 198 лошадиных сил. Эта комплектация получила сидения, выполненные из экокожи, обивку потолка из ткани, черную глянцевую центральную консоль. Производитель наделил фастбек круиз-контролем, современной мультимедийной системой, датчиками парковки и камерой заднего обзора, системой курсовой устойчивости, ассистентом старта на подъёме, опцией доступа в салон без ключа и запуском двигателя с кнопки. Кроме этого, присутствует трёхзонный климат-контроль.
KIA Stinger с силовым агрегатом на 2 литра полным приводом доступен в следующих вариациях: Luxe, Prestige, GT Line. Сообщается, что этот автомобиль разработан специально российских потребителей. На европейском рынке соответствюущая ерсия транспортного средства не представлена
Автор: Валерия Орлова