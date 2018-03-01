Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018
exclusive / Авто / Важно

На российском рынке начались продажи нового фастбека KIA Stinger
Дилеры компании KIA в России объявили о старте продаж нового фастбека Stinger. Новинку можно будет приобрести в шести комплектациях по цене от 1 миллиона 899 тысяч 900 рублей.

На российском рынке начались продажи нового фастбека KIA Stinger


На рынке РФ KIA Stinger доступен с двумя бензиновыми силовыми агрегатами. Речь идет о четырёхцилиндровом 2.0 T-GDI с турбонаддувом и шестицилиндровом 3.3 V6 T-GDI с двойным турбонаддувом. Первый движок способен генерировать 247 лошадиных сил, а второй – 370 лошадиных сил. Оба агрегата осуществляют работу в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Базовая версия KIA Stinger доступна на российском рынке с деформированным движком на 198 лошадиных сил. Эта комплектация получила сидения, выполненные из экокожи, обивку потолка из ткани, черную глянцевую центральную консоль. Производитель наделил фастбек круиз-контролем, современной мультимедийной системой, датчиками парковки и камерой заднего обзора, системой курсовой устойчивости, ассистентом старта на подъёме, опцией доступа в салон без ключа и запуском двигателя с кнопки. Кроме этого, присутствует трёхзонный климат-контроль.

KIA Stinger с силовым агрегатом на 2 литра полным приводом доступен в следующих вариациях: Luxe, Prestige, GT Line. Сообщается, что этот автомобиль разработан специально российских потребителей. На европейском рынке соответствюущая ерсия транспортного средства не представлена

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 17:42
Читайте также
Призер ОИ-2018 Елистратов прокомментировал конфуз
Глеб Данилов запустил проект о Путине «Каким его
Анастасия Брызгалова отказалась менять партнера
Шойгу рассказал о результатах испытаний Су-57 в
Лукашенко пригрозил ответить России на запрет
В Волгограде завершили строительство стадиона к
В МЧС Оренбуржья предупреждают об аномальных
Минтруд РФ опровергает планы по возрождению
В сети Instagram появился новый аккаунт патриарха
В России отмечена стагнация спроса на новостройки
«Газпром» с 1 марта прекращает поставки
В США в церкви благословили винтовки
Добавление комментария
Последние новости
01.03, 20:21 Появилось первое «живое» фото Xiaomi Mi MIX 2S со
01.03, 20:11 Геологи нашли место, где произойдет очередной переворот
01.03, 20:00 Twitter обзавелся функцией закладок
01.03, 19:50 Наоми Кэмпбелл признала свой роман с молодым репером
01.03, 19:46 Призер ОИ-2018 Елистратов прокомментировал конфуз с
01.03, 19:39 Volkswagen анонсировал старт предзаказов на кроссовер
01.03, 19:32 Министр культуры Франции заявил, что "Джоконда" может
01.03, 19:24 В Москве фитнес-тренера отправят под суд за продажу
01.03, 19:19 Ольга Бузова признана "главным хайпожором" среди
01.03, 19:10 Глеб Данилов запустил проект о Путине «Каким его видишь
01.03, 19:03 Любители порно с мировыми знаменитостями испугались
01.03, 18:55 Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской
01.03, 18:45 Физики нашли возле Фукусимы радиоактивные наночастицы
01.03, 18:37 Анастасия Брызгалова отказалась менять партнера по
01.03, 18:30 Во второй половине февраля изменилась стоимость более 10
01.03, 18:23 Анна Седокова показала поклонникам подросшего сына
01.03, 18:16 В России начинаются продажи кроссовера Jaguar E-Pace
01.03, 18:10 В США семиклассника арестовали за фото винтовки из Lego
01.03, 18:03 МВД РФ назвало количество угнанных авто в 2017 году
01.03, 17:58 Россияне смогут бесплатно провериться на рак