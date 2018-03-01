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exclusive / Шоу-бизнес

Эксперт: Для обретения женского счастья Волочковой нужно перестать обнажаться
Чтобы обрести женское счастье, Анастасии Волочковой следует перестать так часто публично обнажаться. Такое мнение высказала Катрин Форс, эксперт по решению женских проблем.

Эксперт: Для обретения женского счастья Волочковой нужно перестать обнажаться

По мнению Форс, сейчас Волочковой трудно построить свою личную жизнь и найти потенциального партнера для долгосрочных отношений. Вся проблема скрывается в том, что балерина слишком часто выставляет напоказ интимные части своего тела, выбирая достаточно провокационные образы. Эксперт убежден, что делать этого решительно нельзя, и подобные кадры в соцсети, по факту, только ослабляют личность знаменитости.

Катрин Форс придерживается мнения, что счастье любит тишину, и лучше самое сокровенное держать при себе. Специалист, занимающийся нейропрограммированием, уточнил, что более загадочное амплуа позволит Волочковой создать вокруг себя нужную ауру, что поможет привлечь потенциальных партнеров.

Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, ранее Анастасия Волочкова в сети Instagram оскорбила поклонницу, которая вывела знаменитость из себя.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:50
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