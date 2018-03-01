Россияне смогут бесплатно провериться на рак
Жители России получат возможность бесплатно провериться на рак, для чего потребуется лишь сдать анализ крови. Происходить это будет в рамках программы, разработать которую распорядился Владимир Путин.
В Москве некоторые больницы уже научились выявлять определенные виды рака посредством анализа крови. Программа может оказаться эффективной по той причине, что поможет выявить онкологию даже на ранних стадиях. Своевременная диагностика заметно увеличивает шансы индивида на успешное лечение болезни. Особенно хорошо анализ крови позволяет определять рак груди, простаты и яичников.
Даже более сложные формы рака определяются сейчас заметно лучше, нежели семь лет назад, отмечают специалисты. В Москве за последние пару лет, а именно с 2010 года, на 12-20% возросло число пациентов, рак у которых удалось выявить на ранней стадии. Первые масштабные исследования на бесплатной основе, ориентированные на всех желающих, в Москве пройдут 17, а также 18 марта, а сдать анализы можно в период с 08:00 до 14:00.
В Москве некоторые больницы уже научились выявлять определенные виды рака посредством анализа крови. Программа может оказаться эффективной по той причине, что поможет выявить онкологию даже на ранних стадиях. Своевременная диагностика заметно увеличивает шансы индивида на успешное лечение болезни. Особенно хорошо анализ крови позволяет определять рак груди, простаты и яичников.
Даже более сложные формы рака определяются сейчас заметно лучше, нежели семь лет назад, отмечают специалисты. В Москве за последние пару лет, а именно с 2010 года, на 12-20% возросло число пациентов, рак у которых удалось выявить на ранней стадии. Первые масштабные исследования на бесплатной основе, ориентированные на всех желающих, в Москве пройдут 17, а также 18 марта, а сдать анализы можно в период с 08:00 до 14:00.
Автор: Марина Вебер