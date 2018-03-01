В Краснодаре в ДТП с маршруткой пострадали три человека
В Краснодаре в результате ДТП, произошедшего сегодня около полудня по местному времени, пострадали три человека. Авария с участием маршрутки была зафиксирована на пересечении улиц Речная и Индустриальная.
По имеющимся данным, за рулем Mitsubishi Colt пребывала автоледи, которая не уступила дорогу общественному транспорту. В результате иномарка врезалась в маршрутку.
В аварии пострадали девушка-водитель, ее пассажир и еще один человек, находящийся в автобусе. Их доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести. В результате ДТП иномарка получила значительные повреждения. Правая часть транспортного средства оказалась смята автобусом.
Точные обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что на Кубани угонщик, севший за руль автомобиля под воздействием алкоголя, попал в ДТП.
По имеющимся данным, за рулем Mitsubishi Colt пребывала автоледи, которая не уступила дорогу общественному транспорту. В результате иномарка врезалась в маршрутку.
В аварии пострадали девушка-водитель, ее пассажир и еще один человек, находящийся в автобусе. Их доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести. В результате ДТП иномарка получила значительные повреждения. Правая часть транспортного средства оказалась смята автобусом.
Точные обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что на Кубани угонщик, севший за руль автомобиля под воздействием алкоголя, попал в ДТП.
Автор: Валерия Орлова