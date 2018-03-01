Появилось первое «живое» фото Xiaomi Mi MIX 2S со сканером отпечатков пальцев под экраном
В Сети обнародовано первое «живое» фото смартфона Xiaomi Mi MIX 2S, который получит сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран. Снимок опубликовал китайский интернет-ресурс MyDrivers.
Устройство станет улучшенной версией стандартного Mi MIX 2. Производитель наделит смартфон новым дизайном под названием Full Screen 3.0.
Xiaomi Mi MIX 2S получит дактилоскопический датчик, 6,01-дюймовый экран с разрешением FHD+. При этом соотношение сторон составит 18:9. Аппаратной основой девайса выступит топовый чипсет Snapdragon 845. Кроме этого, новинка обзаведется двойным модулем камеры Sony IMX363 на 12 Мп, операционной системой Android 8.0 Oreo и батареей ёмкостью на 3400 мАч.
Компания Xiaomi должна представить смартфон 27 марта нынешнего года в рамках специального мероприятия. О стоимости устройства пока ничего не говорится.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Xiaomi Mi MIX 2S впервые засветился на видео.
Устройство станет улучшенной версией стандартного Mi MIX 2. Производитель наделит смартфон новым дизайном под названием Full Screen 3.0.
Xiaomi Mi MIX 2S получит дактилоскопический датчик, 6,01-дюймовый экран с разрешением FHD+. При этом соотношение сторон составит 18:9. Аппаратной основой девайса выступит топовый чипсет Snapdragon 845. Кроме этого, новинка обзаведется двойным модулем камеры Sony IMX363 на 12 Мп, операционной системой Android 8.0 Oreo и батареей ёмкостью на 3400 мАч.
Компания Xiaomi должна представить смартфон 27 марта нынешнего года в рамках специального мероприятия. О стоимости устройства пока ничего не говорится.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Xiaomi Mi MIX 2S впервые засветился на видео.
Автор: Валерия Орлова