Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018
exclusive / Технологии

Появилось первое «живое» фото Xiaomi Mi MIX 2S со сканером отпечатков пальцев под экраном
В Сети обнародовано первое «живое» фото смартфона Xiaomi Mi MIX 2S, который получит сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран. Снимок опубликовал китайский интернет-ресурс MyDrivers.

Появилось первое «живое» фото Xiaomi Mi MIX 2S со сканером отпечатков пальцев под экраном


Устройство станет улучшенной версией стандартного Mi MIX 2. Производитель наделит смартфон новым дизайном под названием Full Screen 3.0.

Xiaomi Mi MIX 2S получит дактилоскопический датчик, 6,01-дюймовый экран с разрешением FHD+. При этом соотношение сторон составит 18:9. Аппаратной основой девайса выступит топовый чипсет Snapdragon 845. Кроме этого, новинка обзаведется двойным модулем камеры Sony IMX363 на 12 Мп, операционной системой Android 8.0 Oreo и батареей ёмкостью на 3400 мАч.

Компания Xiaomi должна представить смартфон 27 марта нынешнего года в рамках специального мероприятия. О стоимости устройства пока ничего не говорится.

Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Xiaomi Mi MIX 2S впервые засветился на видео.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 20:21
Читайте также
Стало известно, куда дешевле всего слетать на 8
В деле керлингиста Крушельницкого появилась новая
Детские бикини вызвали панику среди покупательниц
Пользователей Сети напугали стоп-кадры из
Пользователи соцсетей рассказали, как вычисляли
Максим Виторган назвал Жириновского дряхлой
Эксперт: Новые виды оружия России могут
Призер ОИ-2018 Елистратов прокомментировал конфуз
Глеб Данилов запустил проект о Путине «Каким его
Анастасия Брызгалова отказалась менять партнера
Шойгу рассказал о результатах испытаний Су-57 в
Лукашенко пригрозил ответить России на запрет
Добавление комментария
Последние новости
02.03, 08:43 Ученые: Улыбка не всегда говорит о положительной реакции
02.03, 08:30 Запуск самого дорогого телескопа в мире NASA может
02.03, 08:20 Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное признание о
02.03, 08:10 Ученые контролируют фотосинтез растений невидимым
02.03, 08:00 Журналисты нашли очередного “настоящего отца” для принца
02.03, 07:49 На российском рынке начались продажи нового фастбека KIA
02.03, 07:45 Стало известно, куда дешевле всего слетать на 8 марта из
02.03, 07:45 В деле керлингиста Крушельницкого появилась новая
02.03, 07:30 CallToVisit подготовил новый продукт для малого и
02.03, 07:15 Лена Темникова забыла надеть юбку на съемки музыкальной
02.03, 07:00 Астрономы: Черные дыры маленьких галактик могут
02.03, 06:47 Режиссерам запретят обнажать актеров и вынуждать их
02.03, 06:33 Ученые: Люди смогут жить дольше на других планетах, чем
02.03, 06:19 На Женевском автосалоне дебютируют три новинки от Jeep
02.03, 06:00 Полуобнаженная Цымбалюк-Романовская показала постельное
02.03, 05:30 Японский зонд впервые сфотографировал астероид Рюгу
02.03, 05:00 Юлия Савичева рассказала, как попала в шоу-бизнес в 16
02.03, 04:30 Прототип «смартфона-раскладушки» Gionee W919 попал в
02.03, 04:00 Кара Делевинь посмеялась над брендом Dior
02.03, 03:30 Ученые изучили найденный в Азове амулет из черепа