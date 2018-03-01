МВД РФ назвало количество угнанных авто в 2017 году
Российский МВД озвучил суммарные показатели в сегменте угонов транспортных средств на территории РФ на протяжении 2017 года. Объявлено, что преступлений стало меньше на 10% в сравнении с 2016 годом.
Наиболее низкая активность краж транспортных средств отмечена в Чечне, Ненецком АО и Калмыкии. Наиболее часто угоны происходят в Москве, Санкт-Петербурге и ближайшем Подмосковье. Из суммарного числа принятых в 2017 году заявлений 20,834 тыс. фактических преступлений были классифицированы специалистами как неправомерное завладение транспортным средством без отсутствия цели хищения. В общей сложности отмечено уменьшение угонов автомобилей, причём во всех российских регионах. Наблюдается увеличение случаев применения грубой силы, подчеркнули в МВД РФ.
Наиболее дорогие и престижные модели иномарок угоняют с использованием современных электронных систем. Данные устройства способны смоделировать сигнал смарт-ключей. Иногда, подчеркнули в ведомстве, применяются взлом замка двери водителя или разбивание бокового стекла. Особо отмечено, что в прошедшем году в России угнано около 22 тыс. автомобилей, ещё около 21 тыс. транспортных средств нарушители «взяли покататься».
Наиболее низкая активность краж транспортных средств отмечена в Чечне, Ненецком АО и Калмыкии. Наиболее часто угоны происходят в Москве, Санкт-Петербурге и ближайшем Подмосковье. Из суммарного числа принятых в 2017 году заявлений 20,834 тыс. фактических преступлений были классифицированы специалистами как неправомерное завладение транспортным средством без отсутствия цели хищения. В общей сложности отмечено уменьшение угонов автомобилей, причём во всех российских регионах. Наблюдается увеличение случаев применения грубой силы, подчеркнули в МВД РФ.
Наиболее дорогие и престижные модели иномарок угоняют с использованием современных электронных систем. Данные устройства способны смоделировать сигнал смарт-ключей. Иногда, подчеркнули в ведомстве, применяются взлом замка двери водителя или разбивание бокового стекла. Особо отмечено, что в прошедшем году в России угнано около 22 тыс. автомобилей, ещё около 21 тыс. транспортных средств нарушители «взяли покататься».
Автор: Семен Зайцев