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В России начинаются продажи кроссовера Jaguar E-Pace
В компании Jaguar сообщили, что в России начинаются продажи кроссовера E-Pace. Автомобиль вышел в восьми вариантах исполнения.

В России начинаются продажи кроссовера Jaguar E-Pace


Все они выйдут с турбированными двигателями семейства Ingenium. Речь идет о бензиновом моторе объемом 2 литра мощностью 249 и 300 лошадиных сил, а также двухлитровых дизелях с 150, 180 и 240 лошадиных сил. Последний двигатель имеет два варианта турбокомпрессора. Все модели выйдут в передннеприводном варианте с трансмиссией в виде автоматической коробки переключения передач ZF. Отмечается, что на других рынках доступны внедорожники с передним приводом и механической коробкой.

Кроме восьми вариантов исполнения, на рынок также выйдет лимитированная серия First Edition, которая будет продаваться только один год. Стоимость автомобиля составит от 2,5 до 3,9 млн рублей. Главными конкурентами модели на рынке эксперты называют Mercedes-Benz GLA, Audi Q3 и BMW X1. Однако стоимость перечисленных моделей гораздо ниже, чем Jaguar E-Pace.

В базовом исполнении внедорожник оснащен светодиодной оптикой, системами обогрева зеркал, подогревом передних сидений, климат-контролем, системой мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, камерой заднего вида и адаптацией к дорожному покрытию. В более дорогих автомобилях установлен проекционный экран, парктроник, цифровая приборная панель и улучшенные динамики.

Ранее сообщалось. что Jaguar Land Rover выпустил смартфон Land Rover Explore стоимостью 649 евро.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 18:16
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