В Москве во время уроков загорелась школа
В Москве во время проведения уроков загорелась школа. Инцидент произошел в четверг, 1 марта, в юго-восточной части российской столицы около часа дня.
По имеющимся данным, возгорание произошло в комнате на четвертом этаже здания, находящегося по Перевервинскому бульвару. Имеется информация, что там была расположена учительская.
Всех учащихся и педагогов оперативно эвакуировали из школы. Этот инцидент никак не отразился на учебном процессе, поскольку детей на время перевели в другой корпус.
На место инцидента прибыли 44 спасателя. В тушении огня было задействованы 14 пожарных расчетов. Огонь ликвидировали примерно в 13:15. Сообщается, что обошлось без пострадавших.
По имеющимся данным, возгорание произошло в комнате на четвертом этаже здания, находящегося по Перевервинскому бульвару. Имеется информация, что там была расположена учительская.
Всех учащихся и педагогов оперативно эвакуировали из школы. Этот инцидент никак не отразился на учебном процессе, поскольку детей на время перевели в другой корпус.
На место инцидента прибыли 44 спасателя. В тушении огня было задействованы 14 пожарных расчетов. Огонь ликвидировали примерно в 13:15. Сообщается, что обошлось без пострадавших.
Автор: Валерия Орлова