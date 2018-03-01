В США семиклассника арестовали за фото винтовки из Lego
На территории США семиклассника арестовали за фото винтовки, сделанной из Lego. Правоохранители штата Калифорния обвинили школьника в “создании террористической угрозы”.
По имеющимся сведениям, школьник в своем Instagram разместил снимок винтовки AR-15, собранной из Lego. Из такого оружия 14 февраля во Флориде оказались расстреляны 17 подростков. В ходе начатой проверки стражи порядка города Сан-Диего выяснили, что учащийся седьмого класса мог иметь доступ к охотничьим ружьям, а расследование поможет выяснить, были ли подозреваемому доступны другие виды оружия. Сейчас школьник остается в центре предварительного заключения для граждан, не достигших совершеннолетия.
Источники утверждают, что задержание подростка происходило 27 февраля, спустя несколько часов непосредственно после того, как был обнародован вышеупомянутый кадр. Подпись к игрушечной винтовке гласила: “Не приходите завтра в школу”. Шериф города серьезно воспринял риск террористической угрозы. Пока остается неизвестным, какое наказание впоследствии грозит школьнику.
По имеющимся сведениям, школьник в своем Instagram разместил снимок винтовки AR-15, собранной из Lego. Из такого оружия 14 февраля во Флориде оказались расстреляны 17 подростков. В ходе начатой проверки стражи порядка города Сан-Диего выяснили, что учащийся седьмого класса мог иметь доступ к охотничьим ружьям, а расследование поможет выяснить, были ли подозреваемому доступны другие виды оружия. Сейчас школьник остается в центре предварительного заключения для граждан, не достигших совершеннолетия.
Источники утверждают, что задержание подростка происходило 27 февраля, спустя несколько часов непосредственно после того, как был обнародован вышеупомянутый кадр. Подпись к игрушечной винтовке гласила: “Не приходите завтра в школу”. Шериф города серьезно воспринял риск террористической угрозы. Пока остается неизвестным, какое наказание впоследствии грозит школьнику.
Автор: Марина Вебер