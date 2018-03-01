Анджелина Джоли снова лечится у психотерапевта из-за Брэда Питта
Известная актриса, режиссер и сценарист Анджелина Джоли вынуждена снова лечиться у психотерапевта, поскольку в последнее время у нее наблюдается депрессивное и нервное состояние. Голливудская знаменитость раз в неделю посещает специалиста, чтобы справиться с внутренними переживаниями из-за Брэда Питта.
Отмечается, что Джоли расстроена по поводу того, что ее бывший супруг и Дженнифер Энистон могут возобновить свои отношения. По информации инсайдеров, актриса чувствует себя очень плохо в моральном плане.
Зарубежные СМИ сообщают, что недавно звезда была замечена у кабинета психотерапевта, у которого проходила лечение после бракоразводного процесса с Брэдом Питтом. К специалисту она обратилась после того, как ее экс-супруг и Дженифер Энистон появились вместе на публике. Актриса никогда не думала, что их роман может возобновиться.
Одна из крепких семей Голливуда распалась в 2016 году. Одной из причин развода Питта и Джоли стали разные взгляды на воспитание детей. К слову, их у пары шестеро, трое из которых – приемные.
Отмечается, что Джоли расстроена по поводу того, что ее бывший супруг и Дженнифер Энистон могут возобновить свои отношения. По информации инсайдеров, актриса чувствует себя очень плохо в моральном плане.
Зарубежные СМИ сообщают, что недавно звезда была замечена у кабинета психотерапевта, у которого проходила лечение после бракоразводного процесса с Брэдом Питтом. К специалисту она обратилась после того, как ее экс-супруг и Дженифер Энистон появились вместе на публике. Актриса никогда не думала, что их роман может возобновиться.
Одна из крепких семей Голливуда распалась в 2016 году. Одной из причин развода Питта и Джоли стали разные взгляды на воспитание детей. К слову, их у пары шестеро, трое из которых – приемные.
Автор: Валерия Орлова