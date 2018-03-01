Во второй половине февраля изменилась стоимость более 10 марок автомобилей
По информации аналитического агентства “АВТОСТАТ”, во второй половине февраля изменилась стоимость более 10 марок автомобилей. Причем перемены в основном коснулись повышения цен, но наблюдается также и снижение на некоторые модели.
Мониторинг провели за период с 16 по 28 февраля и учитывали стоимость новых легковых автомобилей всех официально представленных автопроизводителей в России. Из представителей премиум класса можно выделить Mercedes-Benz G500, недавно выпущенный немецкой компанией, но успевший вырасти в цене на 0,3%, и японский автомобиль Infiniti Q60 новой комплектации Sport ProActive с 3,0-литровым 405-сильным мотором и автоматической коробкой передач, возросшим в максимальной и минимальной цене в среднем на 2,5%. Также наблюдалось огромное повышение ценовой политики на минивэн Toyota Alphard нового поколения, где, по сравнению с прошлыми версиями, произошло подорожание на 22,9%, и теперь цена составляет от 4,3 до 4,8 миллионов рублей.
Среди представителей среднего класса возросла стоимость кроссовера Geely Emgrand X7 на более чем 3%, а также ожидается рост цен на остальные популярные модели, причем негативная тенденция может коснуться и автомобилей бывших в использовании. В свою очередь новый седан Volkswagen Passat комплектации LIFE Plus значительно упал в цене на 14,6%.
По данным “АВТОСТАТ”, с начала 2018 года практически все известные бренды повысили цены на свои автомобили в среднем от 0.5 до 5%. Представители Mitsubishi, Kia, Renault и Huyndai прогнозируют повышение стоимости и в дальнейшем будущем, ссылаясь на отличный спрос своих продуктов.
Мониторинг провели за период с 16 по 28 февраля и учитывали стоимость новых легковых автомобилей всех официально представленных автопроизводителей в России. Из представителей премиум класса можно выделить Mercedes-Benz G500, недавно выпущенный немецкой компанией, но успевший вырасти в цене на 0,3%, и японский автомобиль Infiniti Q60 новой комплектации Sport ProActive с 3,0-литровым 405-сильным мотором и автоматической коробкой передач, возросшим в максимальной и минимальной цене в среднем на 2,5%. Также наблюдалось огромное повышение ценовой политики на минивэн Toyota Alphard нового поколения, где, по сравнению с прошлыми версиями, произошло подорожание на 22,9%, и теперь цена составляет от 4,3 до 4,8 миллионов рублей.
Среди представителей среднего класса возросла стоимость кроссовера Geely Emgrand X7 на более чем 3%, а также ожидается рост цен на остальные популярные модели, причем негативная тенденция может коснуться и автомобилей бывших в использовании. В свою очередь новый седан Volkswagen Passat комплектации LIFE Plus значительно упал в цене на 14,6%.
По данным “АВТОСТАТ”, с начала 2018 года практически все известные бренды повысили цены на свои автомобили в среднем от 0.5 до 5%. Представители Mitsubishi, Kia, Renault и Huyndai прогнозируют повышение стоимости и в дальнейшем будущем, ссылаясь на отличный спрос своих продуктов.
Автор: Тригуб Сергей