Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018
exclusive / Авто

Во второй половине февраля изменилась стоимость более 10 марок автомобилей
По информации аналитического агентства “АВТОСТАТ”, во второй половине февраля изменилась стоимость более 10 марок автомобилей. Причем перемены в основном коснулись повышения цен, но наблюдается также и снижение на некоторые модели.

Во второй половине февраля изменилась стоимость более 10 марок автомобилей


Мониторинг провели за период с 16 по 28 февраля и учитывали стоимость новых легковых автомобилей всех официально представленных автопроизводителей в России. Из представителей премиум класса можно выделить Mercedes-Benz G500, недавно выпущенный немецкой компанией, но успевший вырасти в цене на 0,3%, и японский автомобиль Infiniti Q60 новой комплектации Sport ProActive с 3,0-литровым 405-сильным мотором и автоматической коробкой передач, возросшим в максимальной и минимальной цене в среднем на 2,5%. Также наблюдалось огромное повышение ценовой политики на минивэн Toyota Alphard нового поколения, где, по сравнению с прошлыми версиями, произошло подорожание на 22,9%, и теперь цена составляет от 4,3 до 4,8 миллионов рублей.

Во второй половине февраля изменилась стоимость более 10 марок автомобилей


Среди представителей среднего класса возросла стоимость кроссовера Geely Emgrand X7 на более чем 3%, а также ожидается рост цен на остальные популярные модели, причем негативная тенденция может коснуться и автомобилей бывших в использовании. В свою очередь новый седан Volkswagen Passat комплектации LIFE Plus значительно упал в цене на 14,6%.

По данным “АВТОСТАТ”, с начала 2018 года практически все известные бренды повысили цены на свои автомобили в среднем от 0.5 до 5%. Представители Mitsubishi, Kia, Renault и Huyndai прогнозируют повышение стоимости и в дальнейшем будущем, ссылаясь на отличный спрос своих продуктов.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 18:30
Читайте также
Призер ОИ-2018 Елистратов прокомментировал конфуз
Глеб Данилов запустил проект о Путине «Каким его
Анастасия Брызгалова отказалась менять партнера
Шойгу рассказал о результатах испытаний Су-57 в
Лукашенко пригрозил ответить России на запрет
В Волгограде завершили строительство стадиона к
В МЧС Оренбуржья предупреждают об аномальных
Минтруд РФ опровергает планы по возрождению
В сети Instagram появился новый аккаунт патриарха
В России отмечена стагнация спроса на новостройки
«Газпром» с 1 марта прекращает поставки
В США в церкви благословили винтовки
Добавление комментария
Последние новости
01.03, 20:21 Появилось первое «живое» фото Xiaomi Mi MIX 2S со
01.03, 20:11 Геологи нашли место, где произойдет очередной переворот
01.03, 20:00 Twitter обзавелся функцией закладок
01.03, 19:50 Наоми Кэмпбелл признала свой роман с молодым репером
01.03, 19:46 Призер ОИ-2018 Елистратов прокомментировал конфуз с
01.03, 19:39 Volkswagen анонсировал старт предзаказов на кроссовер
01.03, 19:32 Министр культуры Франции заявил, что "Джоконда" может
01.03, 19:24 В Москве фитнес-тренера отправят под суд за продажу
01.03, 19:19 Ольга Бузова признана "главным хайпожором" среди
01.03, 19:10 Глеб Данилов запустил проект о Путине «Каким его видишь
01.03, 19:03 Любители порно с мировыми знаменитостями испугались
01.03, 18:55 Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской
01.03, 18:45 Физики нашли возле Фукусимы радиоактивные наночастицы
01.03, 18:37 Анастасия Брызгалова отказалась менять партнера по
01.03, 18:30 Во второй половине февраля изменилась стоимость более 10
01.03, 18:23 Анна Седокова показала поклонникам подросшего сына
01.03, 18:16 В России начинаются продажи кроссовера Jaguar E-Pace
01.03, 18:10 В США семиклассника арестовали за фото винтовки из Lego
01.03, 18:03 МВД РФ назвало количество угнанных авто в 2017 году
01.03, 17:58 Россияне смогут бесплатно провериться на рак