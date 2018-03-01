Анна Седокова показала поклонникам подросшего сына
Анна Седокова показала своим поклонникам подросшего сына, засветившись на совместном с ним видео. Соответствующий ролик известная певица разместила на личной странице в сети Instagram.
На своей странице Анна Седокова разместила милое видео, где она играет с подросшим сыном. Знаменитость пытается вынудить ребенка сказать слово “Мама” или хотя бы показать, как он “едет на машине”. В это время мальчик играет с телефоном, но все же уступает перед настойчивостью родительницы и говорит нечто схожее с тем, чего от него хотела певица. “Если слушать из другой комнаты при включенной воде и телевизоре, то в принципе похоже”, — пошутила Седокова, отмечая, что пока произношение сыном слова “Мама” не так идеально.
Благодаря видео поклонники артистки сумели рассмотреть мимику и внешность маленького Гектора, а также его выразительные голубые глаза. Просмотреть ролик всего за час успели более 163 тысяч пользователей, оставивших сотни комментариев, большинство из которых оказались положительными.
На своей странице Анна Седокова разместила милое видео, где она играет с подросшим сыном. Знаменитость пытается вынудить ребенка сказать слово “Мама” или хотя бы показать, как он “едет на машине”. В это время мальчик играет с телефоном, но все же уступает перед настойчивостью родительницы и говорит нечто схожее с тем, чего от него хотела певица. “Если слушать из другой комнаты при включенной воде и телевизоре, то в принципе похоже”, — пошутила Седокова, отмечая, что пока произношение сыном слова “Мама” не так идеально.
Благодаря видео поклонники артистки сумели рассмотреть мимику и внешность маленького Гектора, а также его выразительные голубые глаза. Просмотреть ролик всего за час успели более 163 тысяч пользователей, оставивших сотни комментариев, большинство из которых оказались положительными.
Автор: Марина Вебер