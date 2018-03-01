Анастасия Брызгалова отказалась менять партнера по керлингу
Керлингистка из РФ Анастасия Брызгалова, выступающая вместе с супругом Александром Крушельницким, категорически отказалась менять партнёра. На предложение сыграть на ОИ с другим спортсменом чемпионка ответила отказом.
В интервью в массмедиа Брызгалова мотивировала свою позицию тем, что «это было бы не очень красиво в отношении других пар». По мнению известной керлингистки, спортсмены на протяжении всего сезона готовились к отбору на престижные международные соревнования. Было отмечено, что она думает сейчас совершенно о другом и ей было бы сложно выступать на ОИ. «Тем более, что таких партнеров, как мой, больше нет», - подчеркнула Анастасия Брызгалова.
Крушельницкий сообщил 1 марта, что он и его супруга имеют большое желание поехать на Олимпийским чемпионат в 2022 году. В Пхенчхане пара сумела завоевать бронзовые медали, это произошло в рамках обязательной дисциплины дабл-микст. Спортсмены были лишены наград вследствие обнаруженного в допинг-пробе российского чемпиона запрещённого препарата мельдония. Сам керлингист заявляет, что не принимал его преднамеренно.
В интервью в массмедиа Брызгалова мотивировала свою позицию тем, что «это было бы не очень красиво в отношении других пар». По мнению известной керлингистки, спортсмены на протяжении всего сезона готовились к отбору на престижные международные соревнования. Было отмечено, что она думает сейчас совершенно о другом и ей было бы сложно выступать на ОИ. «Тем более, что таких партнеров, как мой, больше нет», - подчеркнула Анастасия Брызгалова.
Крушельницкий сообщил 1 марта, что он и его супруга имеют большое желание поехать на Олимпийским чемпионат в 2022 году. В Пхенчхане пара сумела завоевать бронзовые медали, это произошло в рамках обязательной дисциплины дабл-микст. Спортсмены были лишены наград вследствие обнаруженного в допинг-пробе российского чемпиона запрещённого препарата мельдония. Сам керлингист заявляет, что не принимал его преднамеренно.
Автор: Семен Зайцев