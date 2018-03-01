Опубликован трейлер игры «Гарри Поттер:Тайна Хогвартса»
В Сети появился новый трейлер игры «Гарри Поттер:Тайна Хогвартса», в котором показываются новые возможности. Кроме этого, разработчики из Jam City открыли регистрацию для скачивания гейма из Google Play.
Лос-Анджелесский Jam City делает мобильную игру о посещении школы Хогвартса Колдовства и Волшебства по лицензии от лейбла Portkey Games от JK Rowling и Warner Bros. Interactive Entertainment. Подписываясь на новости, поклонники могут получить уведомление, когда произойдет официальный запуск проекта.
Трейлер дает представление о персонажах Роуэн и Пенни и показывает общие комнаты для четырех домов. В нем также рассказывается о профессорах, которые будут в игре, о проведении занятий, произношении заклинания и дуэли с соперниками в Хогвартсе.
Разработчики предложат геймерам создавать аватар для учеников и обучать их магическим навыкам. В игре появилась новая система встреч, в которой решения и действия пользователей влияют на прохождение квестов.
Лос-Анджелесский Jam City делает мобильную игру о посещении школы Хогвартса Колдовства и Волшебства по лицензии от лейбла Portkey Games от JK Rowling и Warner Bros. Interactive Entertainment. Подписываясь на новости, поклонники могут получить уведомление, когда произойдет официальный запуск проекта.
Трейлер дает представление о персонажах Роуэн и Пенни и показывает общие комнаты для четырех домов. В нем также рассказывается о профессорах, которые будут в игре, о проведении занятий, произношении заклинания и дуэли с соперниками в Хогвартсе.
Разработчики предложат геймерам создавать аватар для учеников и обучать их магическим навыкам. В игре появилась новая система встреч, в которой решения и действия пользователей влияют на прохождение квестов.
Автор: Валерия Орлова