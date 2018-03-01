Физики нашли возле Фукусимы радиоактивные наночастицы
Британские физики обследовали зону отчуждения после аварии на Фукусиме и нашли материал из взорвавшихся реакторов. Радиоактивные наночастицы будут отравлять все живое в округе даже после распада большей части цезия-137 и 134.
Ученые из университета Манчестера посетили окрестности аварийной АЭС "Фукусима-1" и будут собирать и изучать радиоактивные наночастицы. По словам британских специалистов, найденные радиоактивные материалы не согласуются с ранее озвученными выводами, которые были даны официальными представителями компании TEPCO. Они заверяли общественность в том, что части ядерного топлива и элементы реактора не выходили за границы защитной оболочки. Ошибочную информацию была дана на основе изучения грунта рядом с АЭС и фермы, находящейся в 4 километрах. Радиоактивные наночастицы очень опасны и имеют в своем составе цезий–134, 137, а также атомы технеция, урана и других радиоактивных элементов. По мнению исследователей, они не могли попасть в окрестности иным способом, кроме взрыва в реакторе.
Размеры опасных веществ настолько малы, что без труда попадают в легкие и накапливаются в организме животных и человека. Сотрудники компании TEPCO не смогут полностью ликвидировать последствия катастрофы без очистки местности от найденных частиц, что очень затруднительно.
Ученые из университета Манчестера посетили окрестности аварийной АЭС "Фукусима-1" и будут собирать и изучать радиоактивные наночастицы. По словам британских специалистов, найденные радиоактивные материалы не согласуются с ранее озвученными выводами, которые были даны официальными представителями компании TEPCO. Они заверяли общественность в том, что части ядерного топлива и элементы реактора не выходили за границы защитной оболочки. Ошибочную информацию была дана на основе изучения грунта рядом с АЭС и фермы, находящейся в 4 километрах. Радиоактивные наночастицы очень опасны и имеют в своем составе цезий–134, 137, а также атомы технеция, урана и других радиоактивных элементов. По мнению исследователей, они не могли попасть в окрестности иным способом, кроме взрыва в реакторе.
Размеры опасных веществ настолько малы, что без труда попадают в легкие и накапливаются в организме животных и человека. Сотрудники компании TEPCO не смогут полностью ликвидировать последствия катастрофы без очистки местности от найденных частиц, что очень затруднительно.
Автор: Северов Андрей