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exclusive / Шоу-бизнес

Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской
Известная российская артистка Наталья Рудова обнародовала совместный снимок со своей коллегой по цеху Настасьей Самбурской. На нем знаменитости выглядят очень сексуально, они показывают поклонникам прекрасные фигуры и великолепные наряды.

Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской


На снимке Рудова и Самбурская позируют не в очень откровенных образах. Звезда «Молодёжки» выбрала короткое платье-бандаж без бретелек алого цвета. Наряд выгодно подчеркивает тонкую талию знаменитости и ее пышный бюст. Поскольку платье очень короткое, можно рассмотреть длинные и стройные ноги блондинки.

Что касается Самбурской, что она надела платье-футляр средней длины черного цвета. Вырезы на груди и по бокам подчеркивают формы ведущей «Ревизорро», делая ее похожей на пантеру.

Соответствующая фотография была сделана на съёмочной площадке фильма «Женщины против мужчин». Работа над картиной проходила на Кубе. Съёмки сплотили российских актрис, они начали очень тесно общаться.

Отмечается, что Рудова опубликовала снимок, чтобы поздравить Самбурскую с днем рождения. В четверг, 1 марта, звезде «Универа» исполнилось 32 года. Рудова пожелала своей подруге бесконечного счастья и огромной любви.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 18:55
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