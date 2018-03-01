В российском подразделении Volvo рассказали о новинках текущего года
Директор по продажа российского подразделения компании Volvo Алексей Тарасов рассказал о новинках текущего года. Уже в 2018 году на российском рынке появится XC40, XC90 Excellence.
Алексей Тарасов отметил, что внедорожник XC40 будет продаваться параллельно с V40 CC. Эксперты отмечают, что на других рынках ХС40 стоит дороже, чем автомобили данного сегмента от большой немецкой тройки. По словам представителя Volvo, в компании следят за ценами прямых конкурентов и намерены при ценообразовании ориентироваться на них, но не снижать стоимость.
Что касается XC90 Excellence, то производитель привезет его в Россию как в трехместном, так и в четырехместном вариантах. На гибридный двигатель уже получен сертификат. Если говорить о S90 Excellence, то появлением автомобиля на российском рынке маловероятно, поскольку сертификация стоит солидных денег, а спрос на модель прогнозируется на низком уровне.
Алексей Тарасов также рассказал, что в Белоруссии на заводе «Белджи» не будут производиться Volvo, поскольку их автомобили и модели Geely построены на разных платформах. Это же касается и локального производства в России. Данный шаг считают нерентабельным по причине низкого спроса.
Алексей Тарасов отметил, что внедорожник XC40 будет продаваться параллельно с V40 CC. Эксперты отмечают, что на других рынках ХС40 стоит дороже, чем автомобили данного сегмента от большой немецкой тройки. По словам представителя Volvo, в компании следят за ценами прямых конкурентов и намерены при ценообразовании ориентироваться на них, но не снижать стоимость.
Что касается XC90 Excellence, то производитель привезет его в Россию как в трехместном, так и в четырехместном вариантах. На гибридный двигатель уже получен сертификат. Если говорить о S90 Excellence, то появлением автомобиля на российском рынке маловероятно, поскольку сертификация стоит солидных денег, а спрос на модель прогнозируется на низком уровне.
Алексей Тарасов также рассказал, что в Белоруссии на заводе «Белджи» не будут производиться Volvo, поскольку их автомобили и модели Geely построены на разных платформах. Это же касается и локального производства в России. Данный шаг считают нерентабельным по причине низкого спроса.
Автор: Сергей Сидорин