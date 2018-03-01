Любители порно с мировыми знаменитостями испугались наказания за детскую эротику
Создатели поддельных порнороликов, создаваемых с использованием нейросетей, могут вскоре понести ответственность за преднамеренное производство сюжетов с участием фото несовершеннолетних знаменитостей. Об этом сообщает WEB-портал Motherboard.
Указывается и порносюжеты с «участием» актрисы Эммы Уотсон. Журналистам удалось разыскать информацию по обучению искусственного интеллекта. Среди материалов имеются кадры из фильмов о Гарри Поттере, в них звезда сыграла Гермиону Грейнджер. В первых частях ленты Уотсон была несовершеннолетней. Один из пользователей, желая обезопасить себя, удалил информацию на форуме, посвящённом порносюжетам с лицом актрисы Эль Фаннинг. Особо отмечено, что конгресс США в 2003 году принял закон, относящий компьютерные симуляции к детскому порно.
Журналисты отмечают, что в заархивированных zip-файлах различных портретных подборок могут находиться детские фотоснимки и других звёзд, помимо Уотсон и Фаннинг. Массовая публикация поддельных сюжетов на наиболее известных ресурсах началась после размещения пользователем deepfakeapp фейковых роликов, включая уникальный алгоритм.
Указывается и порносюжеты с «участием» актрисы Эммы Уотсон. Журналистам удалось разыскать информацию по обучению искусственного интеллекта. Среди материалов имеются кадры из фильмов о Гарри Поттере, в них звезда сыграла Гермиону Грейнджер. В первых частях ленты Уотсон была несовершеннолетней. Один из пользователей, желая обезопасить себя, удалил информацию на форуме, посвящённом порносюжетам с лицом актрисы Эль Фаннинг. Особо отмечено, что конгресс США в 2003 году принял закон, относящий компьютерные симуляции к детскому порно.
Журналисты отмечают, что в заархивированных zip-файлах различных портретных подборок могут находиться детские фотоснимки и других звёзд, помимо Уотсон и Фаннинг. Массовая публикация поддельных сюжетов на наиболее известных ресурсах началась после размещения пользователем deepfakeapp фейковых роликов, включая уникальный алгоритм.
Автор: Семен Зайцев