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Стало известно, куда дешевле всего слетать на 8 марта из Москвы
Представители интернет-сервиса по бронированию билетов OneTwoTrip назвали населенные пункты, куда будет дешевле всего отправиться на праздничные выходные из Москвы. Россияне будут отдыхать 4 дня, с 8 по 11 марта. В перечень попали как российские, так и европейские города.

Стало известно, куда дешевле всего слетать на 8 марта из Москвы


Аналитики проверили стоимость билетов на рейсы с вылетом 7-9 марта и возвращением 11-12 марта. Лидером рейтинга стал Ростов-на-Дону. Туда и обратно москвичи могут слетать за 2700 рублей. На второй позиции оказались Набережные Челны с показателем 2800 рублей. Тройку лидеров замкнул перелет в Самару, который обойдется 3280 рублей.

Недорого будет слетать из Москвы в Санкт-Петербург (3500 рублей), Казань (3850 рублей), Краснодар (3670 рублей), Нижний Новгород (4390 рублей).

Что касается заграничных направлений, то наиболее бюджетной станет поездка в Минск. Авиабилет в две стороны обойдется в 5440 рублей. Далее следует армянский город Гюмри, куда можно отправиться за 7450 рублей. Перелет в Хельсинки обойдется в 8650 рублей. Москвичам предлагается добраться до Баку за 9540 рублей. Поездка в Кишинёв обойдется в 9600 рублей.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 07:45
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