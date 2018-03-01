Ольга Бузова признана "главным хайпожором" среди российских блогеров

Премия Леди Mail.ru провела голосование по 14 разным категориям, среди которых определяли лучших блогеров 2017 года. Хайпожор – это человек, который любит быть в тренде и на слуху, а также обращающий на себя внимание любым доступным способом: сплетнями, скандалами, провокациями. Как считают пользователи социальных сетей для Ольги Бузовой это не составляет никаких проблем, потому как она с желанием и без находит себе ситуации позволяющие обращать на себя внимание, как например недавний конфликт с Андреем Скороходом или разрыв отношений с Дмитрием Тарасовым.Новой шумихой, которая наверняка помогла телеведущей победить, стало выступление на одном из выпусков Comedy Club. Она несмотря на шутейную критику и нелицеприятные выражения в ироническом стиле со стороны резидентов, вышла на сцену и ответила всем в похожей грубой манере, а звезде шоу Тимуру Батрутдинову предложила уйти с ней с давно потерявшей зрительский интерес телепередачи. Результатом такой насыщенной жизни и стала победа с большим отрывом – её результат составил 8881 голосов, а ближайший конкурент Егор Крид получил только 3951 голос.В номинации “Выбор редакции Леди Mail.ru” победил Дмитрий Маликов, а лучшим блогером "ВКонтакте" определили Ляйсан Утяшеву.К слову, в прошлом году номинации имели менее вызывающие названия, и победители были определены за более интересные и существенные заслуги. Так, лучшими блогерами выбрали Веру Брежневу и Сергея Шнурова, публикующими на страницах блогов не только творческую деятельность, но и множество новых модных тенденций.