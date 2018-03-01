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Ольга Бузова признана "главным хайпожором" среди российских блогеров
Известная телеведущая Ольга Бузова признана "главным хайпожором" среди популярных российских блогеров. Победу в номинации ей принесли множество проголосовавших поклонников.

Ольга Бузова признана "главным хайпожором" среди российских блогеров


Премия Леди Mail.ru провела голосование по 14 разным категориям, среди которых определяли лучших блогеров 2017 года. Хайпожор – это человек, который любит быть в тренде и на слуху, а также обращающий на себя внимание любым доступным способом: сплетнями, скандалами, провокациями. Как считают пользователи социальных сетей для Ольги Бузовой это не составляет никаких проблем, потому как она с желанием и без находит себе ситуации позволяющие обращать на себя внимание, как например недавний конфликт с Андреем Скороходом или разрыв отношений с Дмитрием Тарасовым.

Новой шумихой, которая наверняка помогла телеведущей победить, стало выступление на одном из выпусков Comedy Club. Она несмотря на шутейную критику и нелицеприятные выражения в ироническом стиле со стороны резидентов, вышла на сцену и ответила всем в похожей грубой манере, а звезде шоу Тимуру Батрутдинову предложила уйти с ней с давно потерявшей зрительский интерес телепередачи. Результатом такой насыщенной жизни и стала победа с большим отрывом – её результат составил 8881 голосов, а ближайший конкурент Егор Крид получил только 3951 голос.

В номинации “Выбор редакции Леди Mail.ru” победил Дмитрий Маликов, а лучшим блогером "ВКонтакте" определили Ляйсан Утяшеву.

Ольга Бузова признана "главным хайпожором" среди российских блогеров


К слову, в прошлом году номинации имели менее вызывающие названия, и победители были определены за более интересные и существенные заслуги. Так, лучшими блогерами выбрали Веру Брежневу и Сергея Шнурова, публикующими на страницах блогов не только творческую деятельность, но и множество новых модных тенденций.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 19:19
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