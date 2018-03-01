Шойгу рассказал о результатах испытаний Су-57 в Сирии
Испытания Су-57, которые были проведены в Сирии, были проведены успешно. Неделю назад воздушные судна вернулись в Россию. Об этом заявил Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ.
«Могу сказать, что все испытания проведены успешно. Ещё неделю назад самолеты вернулись домой», - заявил генерал армии.
Су-57 представляет собой российский истребитель пятого поколения. Ранее летательный аппарат был известен как ПАК ФА. Впервые судно поднялось в воздух в 2010 году. В 2019 году на баланс ВКС России должна поступить первая серийная партия из 12-ти аппаратов.
«Могу сказать, что все испытания проведены успешно. Ещё неделю назад самолеты вернулись домой», - заявил генерал армии.
Су-57 представляет собой российский истребитель пятого поколения. Ранее летательный аппарат был известен как ПАК ФА. Впервые судно поднялось в воздух в 2010 году. В 2019 году на баланс ВКС России должна поступить первая серийная партия из 12-ти аппаратов.
Автор: Валерия Орлова