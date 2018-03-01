Химики нашли недорогой способ превращения элементов воздуха в спирт
Группа химиков из США создала новый катализатор. Прибор эффективно и недорого расщепляет углекислый газ, превращая его в заготовки для производства спирта и другой полезной органики.
Специалисты использовали угарный газ, он является основным продуктом в процессе преобразования его в спирт. Имеется возможность производить водород и различные углеводороды. Отдельно указывается на изготовление спирта. Новый способ является наиболее дешевым, открытие может принести неоценимую пользу обществу, считает Элай Ставицки (Eli Stavitski) из Национальной лаборатории в Брукхевене (США). На протяжении многих лет ученые ищут способ извлечения из атмосферного воздуха углекислого газа и превращение его в высокоэффективное биологическое топливо.
Группа физиков из Чикаго в 2017 году создала солнечную батарею, её элементы напрямую используют энергию света для расщепления CO2 и производство водорода. Через несколько месяцев их коллеги из Национальной лаборатории в Оак-Ридж собрали катализатор, он преобразует углекислоту в этанол. Краткий отчёт научной группы опубликован в журнале Energy & Environmental Science.
Специалисты использовали угарный газ, он является основным продуктом в процессе преобразования его в спирт. Имеется возможность производить водород и различные углеводороды. Отдельно указывается на изготовление спирта. Новый способ является наиболее дешевым, открытие может принести неоценимую пользу обществу, считает Элай Ставицки (Eli Stavitski) из Национальной лаборатории в Брукхевене (США). На протяжении многих лет ученые ищут способ извлечения из атмосферного воздуха углекислого газа и превращение его в высокоэффективное биологическое топливо.
Группа физиков из Чикаго в 2017 году создала солнечную батарею, её элементы напрямую используют энергию света для расщепления CO2 и производство водорода. Через несколько месяцев их коллеги из Национальной лаборатории в Оак-Ридж собрали катализатор, он преобразует углекислоту в этанол. Краткий отчёт научной группы опубликован в журнале Energy & Environmental Science.
Автор: Семен Зайцев