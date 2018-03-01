Эксперт: Новые виды оружия России могут способствовать переговорам с США
Эксперт в отрасли военно-политических отношений из МГИМО Алексей Поберезкин проанализировал будущие переговоры США и России. По его мнению, новые российские виды оружия могут способствовать передвижению переговорного процесса.
Аналитик считает, что в США будут много думать по поводу ограничения каких-то российских систем. Это может стимулировать их продвижение во время встреч и заседаний.
Алексей Поберезкин сделал такие выводы после того, как президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил о двух новых видах стратегического оружия в России.
Аналитик считает, что в США будут много думать по поводу ограничения каких-то российских систем. Это может стимулировать их продвижение во время встреч и заседаний.
Алексей Поберезкин сделал такие выводы после того, как президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил о двух новых видах стратегического оружия в России.
Автор: Сергей Сидорин