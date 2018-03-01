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Volkswagen анонсировал старт предзаказов на кроссовер Teramont
С 12 марта компания Volkswagen начнет принимать предзаказы в России на свой самый большой кроссовер – Teramont. По информации пресс-службы производителя, новинка будет доступна покупателям в семиместном варианте, системой полного привода и четырёх модификациях.

Volkswagen анонсировал старт предзаказов на кроссовер Teramont


Паркетник собран на модульной архитектуре MQB. Его длина составляет 5035 мм, высота – 1778 мм, ширина – 1989 мм. Размер колесной базы достиг 2979 мм. В базовой комплектации Volkswagen Teramont обзаведется интерфейсом App-Connect, светодиодной оптикой, трёхзонным климат-контролем и мультимедийной системой.

Под капотом кроссовера может находиться один из двух силовых агрегатов. Речь идет о двухлитровом движке мощностью 220 лошадиных сил и атмосферной «шестёрке» на 3,6 литра и 280 лошадиных сил. В качестве коробки передач выступает восьмиступенчатый «автомат».

Производство Volkswagen Teramont будет осуществляться в Китае и США. В РФ станут поставлять модели, собранные в Чаттануге (Теннеси). Предполагается, что средняя стоимость кроссовера составит 2,5 миллиона рублей.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 19:39
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