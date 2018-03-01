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Ученые создали роботов для разработки самодельной мебели
Американские ученые создали роботов, которые сами вырезают детали из дерева. Имея таких «помощников», можно собирать самодельную мебель разных размеров и дизайна.

Ученые создали роботов для разработки самодельной мебели


Данные устройства помогут тем, кто не имеет нужных столярных навыков, но хочет воплотить свои дизайнерские идеи в готовой мебели и сэкономить на оплате сторонним производителям. Сотрудники Массачусетского технологического института создали специальную программу, в которой можно смоделировать детали будущих изделий: виртуально протестировать их на различную нагрузку, создать уникальный дизайн, задать нужные размеры. После подготовки чертежа, его берутся воплотить в жизнь различные роботы: управляемая пила, два грузчика, которые переносят доски, а также бывший робот-пылесос, получивший электролобзик. Железные грузчики переносят доски, пила разделяет их на нужные отрезки, робот с лобзиком вырезает различные поверхности.



Человеку остается только собрать мебель из полученных частей согласно модели, нарисованной в программе. Для любого пользователя эта разработка инженеров представляет собой безопасный и быстрый способ реализовать свои идеи и украсить дом уникальной мебелью.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 21:30
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