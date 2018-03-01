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Ученые: Большинство растений родом из Восточной Азии
Китайские ученые считают происхождение большинства популярных растений родом из Восточной Азии. Такие предположения выдвигаются еще из 1996 года, но никак не найдены фактические доказательства.

Ученые: Большинство растений родом из Восточной Азии


Давно существовавшие гипотезы не подтверждены из-за ограниченности исследований и нехватки сравниваемых материалов. Однако многие специалисты утверждают, что именно Азия является родиной покрытосемянных растений с разделением флоры на два вида: китайско-гималайский и китайско-японский. Профессор Института ботаники Сан Хан совместно с Китайской академией наук предложили объединить флору Восточной Азии одним названием – Metasequoia Flora.

На сегодняшний день многие ученые доказали влияние перепадов температур и высотности на растительность, также проявляемую во многих европейских странах. Особенно ценится флора Восточной Азии для туристов, считающих изобилие большого количества растений огромным даром природы, а производители давно пользуются этим и производят всевозможные продукты с их использованием.

Ученые: Большинство растений родом из Восточной Азии


Также большой выбор уменьшенных копий флоры Восточной Азии довольно часто встречаются на многих подоконниках. Очень популярны гибискусы, фикусы, магнолии, лимонники и некоторые виды орхидей, которые можно встретить в экзотических условиях Таиланда, Малайзии, Филиппин. Для всех желающих и поклонников существуют множества парков и ботанических садов, где количество видов растений невозможно посчитать, а красота и необычность поражает любого.

Автор: Тригуб Сергей
Вчера, 21:44
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