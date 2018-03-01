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Наоми Кэмпбелл признала свой роман с молодым репером
Известная во всем мире модель Наоми Кэмпбелл обнародовала на своей странице в социальной сети пикантное фото, которое вызвало бурную реакцию со стороны ее пользователей. На снимке знаменитость запечатлена обнаженной рядом с темнокожим молодым человеком. Поклонник предположили, что этим фото супермодель подтвердила роман с рэпером Джозефом Аденуга.

Наоми Кэмпбелл признала свой роман с молодым репером


Исполнитель выступает под псевдонимом Скепта. Таким образом, 47-летняя Кэмпбелл дала понять, что 35-летний рэпер является ее новым бойфрендом. Те фанаты, которым нравится артист, порадовалась за модель, однако нашлись и пользователи, переживающие, что он разобьёт знаменитости сердце.

Несколько дней назад в профиле Кэмпбелл появилась другая фотография, на которой она также запечатлена со Скептой. Сама же модель позировала в коротких шортах линии, которую выпускает рэп-исполнитель. Впрочем, позже знаменитость удалила этот кадр.

Слухи о новом романе модели появились в феврале нынешнего года. О избраннике Кэмпбелл стали говорить после того, как пара вместе несколько раз появилась на светских мероприятиях.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 19:50
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