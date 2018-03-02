Genesis G90 подготовили для красной дорожки «Оскара»
Компания Genesis совместно с глянцевым изданием Vanity Fair подготовили пять седанов G90 для красной дорожки «Оскара». Автомобили будут использованы для перевозки участников 90-й премии и влиятельных персон.
Модели получили каждая свое название. Так, A Touch of Sensuality и окрашены в светло-серебристый и матово-коричневый цвета. Салон автомобиля отделан коричневым нубуком и кожей наппа. Stardust получит темно-серый цвет кузова, а салон будет отделан черным бархатом.
Emerald Dream будет окрашен в темно-зеленый и темно-коричневые цвета, а салон будет из зеленой кожи. The Ruler выполнят в кирпично-красном оттенке с сочетанием серого. Кузов Refined Understatement будет темно-синим с матово-белыми вставками в верхней части.
Genesis G90 оснащен тремя силовыми установками мощностью 370, 309 и 413 лошадиных сил объемом 3,3, 3,8 и 5 литров. Стоимость модели начинается с 4,4 млн рублей. Снимки моделей доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что продажи авто Genesis в России в 2017 году выросли в 22,4 раза.
Модели получили каждая свое название. Так, A Touch of Sensuality и окрашены в светло-серебристый и матово-коричневый цвета. Салон автомобиля отделан коричневым нубуком и кожей наппа. Stardust получит темно-серый цвет кузова, а салон будет отделан черным бархатом.
Emerald Dream будет окрашен в темно-зеленый и темно-коричневые цвета, а салон будет из зеленой кожи. The Ruler выполнят в кирпично-красном оттенке с сочетанием серого. Кузов Refined Understatement будет темно-синим с матово-белыми вставками в верхней части.
Genesis G90 оснащен тремя силовыми установками мощностью 370, 309 и 413 лошадиных сил объемом 3,3, 3,8 и 5 литров. Стоимость модели начинается с 4,4 млн рублей. Снимки моделей доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что продажи авто Genesis в России в 2017 году выросли в 22,4 раза.
Автор: Сергей Сидорин