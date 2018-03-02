Ученые: Сильный стресс может быть заразным
Новое исследование помогло ученым установить, что стресс может оказаться заразным. Такие выводы сделаны специалистами из Канады, представляющими Университет Калгари.
Исследование ученых проводилось с участием родственных пар мышей. В частности, одного из подопытных подвергали сильному стрессу, а затем впускали в клетку к сестре или брату. В ходе своей работы эксперты установили, что наличие стресса у одного из грызунов при определенных условиях отражалось и на поведении второго, после чего посредством передачи химических стрессовых сигналов беспокойство фиксировалось у нескольких особей.
Прежние исследования также помогли ученым выяснить, что стресс негативно отражается на работе гипокатама, из-за чего может нарушаться память и способность идивида к обучению. Особенно такое воздействие различимо при продолжительном беспокойстве.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, ученым удалось установить, что стресс отца во время зачатия способен впоследствии спровоцировать у детей шизофрению.
Исследование ученых проводилось с участием родственных пар мышей. В частности, одного из подопытных подвергали сильному стрессу, а затем впускали в клетку к сестре или брату. В ходе своей работы эксперты установили, что наличие стресса у одного из грызунов при определенных условиях отражалось и на поведении второго, после чего посредством передачи химических стрессовых сигналов беспокойство фиксировалось у нескольких особей.
Прежние исследования также помогли ученым выяснить, что стресс негативно отражается на работе гипокатама, из-за чего может нарушаться память и способность идивида к обучению. Особенно такое воздействие различимо при продолжительном беспокойстве.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, ученым удалось установить, что стресс отца во время зачатия способен впоследствии спровоцировать у детей шизофрению.
Автор: Марина Вебер