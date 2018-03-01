Бузову назвали унижением культуры и не пустили в Саратовский оперный театр
Концерт начинающей поп-звезды Ольги Бузовой в Саратове отменили, информация об этом размещена в Facebook Михаилом Волковым, членом региональной Общественной палаты. В скором времени пост был удалён.
Известная телеведущая планировала приехать с концертом в областной театр оперы и балета. По информации местных массмедиа, определённая часть жителей Саратова была возмущена. Волков проинформировал, что концертное выступление Ольги Бузовой не состоится из-за достаточно большого числа негативных отзывов. По мнению местного чиновника, «массовая культура не может идти в массы через унижение истинной культуры». Было подчёркнуто, что имеются места, «где Бузова может растить своё эго и умножать фолловеров». По мнению Михаила Волкова, «все ДК на окраинах будут рады».
Подавляющая часть чиновников активно поддержала предложенную позицию, акцентировал внимание член Общественной палаты региона. От других площадок поп-исполнительница отказалась, деньги, вырученные ранее от реализации билетов, возвратят.
Известная телеведущая планировала приехать с концертом в областной театр оперы и балета. По информации местных массмедиа, определённая часть жителей Саратова была возмущена. Волков проинформировал, что концертное выступление Ольги Бузовой не состоится из-за достаточно большого числа негативных отзывов. По мнению местного чиновника, «массовая культура не может идти в массы через унижение истинной культуры». Было подчёркнуто, что имеются места, «где Бузова может растить своё эго и умножать фолловеров». По мнению Михаила Волкова, «все ДК на окраинах будут рады».
Подавляющая часть чиновников активно поддержала предложенную позицию, акцентировал внимание член Общественной палаты региона. От других площадок поп-исполнительница отказалась, деньги, вырученные ранее от реализации билетов, возвратят.
Автор: Семен Зайцев